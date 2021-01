Coronavirus en Belgique ce 18 janvier : le nombre de patients en soins intensifs tend à remonter, surtout dans certaines provinces

La plupart des indicateurs du coronavirus en Belgique restent assez stables à la date du 18 janvier, malgré les inquiétudes liées à la découverte de souches du variant britannique, particulièrement implanté dans une commune flamande, et découvert dans deux écoles. Celui des soins intensifs est cependant à surveiller.

1630 nouveaux cas détectés ont été enregistrés en 24 heures. C’est un peu plus que la semaine dernière, ce qui fait remonter légèrement la moyenne, qui repasse juste au-dessus des 2000 cas quotidiens. Entre le 8 et le 14 janvier, 2010 cas de Covid-19 ont été dépistés en moyenne par jour, un chiffre en hausse de 9% par rapport à la moyenne de la semaine précédente, selon les chiffres provisoires de l’Institut de santé publique Sciensano publiés lundi matin. Ce chiffre d’augmentation tend toutefois à diminuer de jour en jour, au fur et à mesure qu’on compare les chiffres actuels à ceux de la rentrée et plus à ceux enregistrés pendant les vacances de Noël.

La commune avec le plus haut taux d’incidence est celle de Houthulst, où plusieurs importants foyers liés au variant britannique ont été découverts, avec 1207 cas pour 100.000 habitants sur 14 jours. Suivent Habay et Virton, avec des taux de 897 et 882.

Le taux de reproduction du virus descend d’ailleurs à 0,92, contre 0,94 la veille.

Stabilité au niveau des hospitalisations aussi : 77 nouvelles admissions ont été enregistrées, un peu moins que la semaine dernière, ce qui fait que la moyenne continue à diminuer doucement. Entre le 11 et le 17 janvier, les hôpitaux ont admis en moyenne 115 nouveaux patients chaque jour, soit une baisse de 10% par rapport à la semaine précédente.

Le nombre de personnes hospitalisées des suites du coronavirus s’élève désormais à 1892. C’est plus que la veille (1818), mais c’est un phénomène habituel enregistré le lundi, à cause du peu de sorties enregistrées le week-end. Un peu plus inquiétante est la remontée du nombre de lits en soins intensifs, pour le deuxième jour consécutif. On est ainsi repassé de 345 lits occupés le 15 janvier à 352 le samedi 16 janvier, et à 367 patients Covid ce dimanche 17 janvier. Une tendance qui est liée à un phénomène observé dans certaines provinces seulement.

Ainsi, en province d’Anvers, le nombre de lits occupés est passé de 50 le 14 janvier à 60 ce dimanche, par augmentations successives.

En Brabant flamand, la tendance est à la hausse aussi depuis le 10 janvier mais sur de plus petits nombres : on y est passé de 7 à 13 lits occupés.

En Limbourg, la hausse se marque depuis plus longtemps encore : il y avait 16 lits occupés le 7 janvier, et 33 ce dimanche.

Ailleurs, la tendance générale est plutôt à la baisse ou la stabilisation.

39 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures, c’est un chiffre qui continue à diminuer. Le coronavirus a coûté la vie de 51,4 personnes en moyenne par jour entre le 8 et le 14 janvier, soit une diminution en une semaine de 6%. Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 20.435 personnes sont décédées des suites du virus, dont plus de 10.000 lors de la seconde vague.