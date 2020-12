Coronavirus en Belgique ce 18 décembre: une augmentation des contaminations qui dépasse 20% dans trois provinces

Avec 3146 nouveaux cas détectés enregistrés en 24 heures, le nombre de contaminations au coronavirus est clairement reparti à la hausse en Belgique. Entre le 8 et le 14 décembre, il y a eu en moyenne 2445 nouvelles infections au coronavirus par jour, soit 12% de plus que durant la période de sept jours précédente, selon les données publiées vendredi matin par l'institut de santé publique Sciensano. Cette augmentation est alarmante car elle est de plus en plus rapide: lundi et mardi, des augmentations de 3 et 6% des contaminations avaient été signalées, puis 8% mercredi et 9% jeudi. Autre indication de cette reprise: il y a eu 3811 cas détectés sur la seule journée de ce lundi 14 décembre, un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis le 23 novembre alors qu'on était dans une phase descendante.

Bien sûr, le nombre de tests augmente aussi de 12% sur la même période, mais la stratégie ne vient pas de changer: la reprise de tests pour les contacts à risque, même asymptomatiques, date du 23 novembre. Il est donc possible que le nombre de tests augmente justement parce que le nombre de contaminations, et donc de contact à risque, est à la hausse, et non l'inverse.

L'augmentation est d'ailleurs encore plus marquée dans certaines provinces: en Flandre orientale, en provinces d'Anvers et de Namur, elle dépasse les 20% !

Au niveau national, le taux de reproduction (Rt), calculé sur base des hospitalisations est de 1, mais dans les provinces, où on l'estime au départ des cas, il dépasse 1 quasiment partout.

Avec 203 nouvelles admissions enregistrées jeudi, le nombre de nouvelles hospitalisations continue de stagner: depuis une dizaine de jours, la moyenne oscille entre 180 et 190 admissions par jour. Elle s'établit désormais à 184 par jour entre le 11 et le 17 décembre, ce qui représente une très légère baisse de 2% par rapport à la semaine précédente.

Le nombre de patients hospitalisés continue cependant de diminuer: il y avait 2687 patients Covid hospitalisés jeudi, dont 561 étaient en soins intensifs. Comme le nombre de patient sortis guéris tend lui aussi à diminuer, il semble qu'il faille lier cette diminution au nombre toujours important de décès quotidiens du Covid-19. Avec 93 nouveaux patients morts du Covid signalés en 24 heures, la moyenne tend depuis près d'une semaine à stagner autour des 90 décès quotidiens.

Depuis le mois de mars, ce sont 18.371 personnes au total qui ont perdu la vie à cause du coronavirus, dont près de 8500 lors de la seconde vague.