Yves Van Laethem : "Tout symptôme viral ressenti dit grippal habituellement est probablement lié au coronavirus"

Il ne faut pas tarder à voir son médecin, lorsque des symptômes liés au coronavirus apparaissent. C’est un point sur lequel Yves Van Laethem, porte-parole du Centre de crise coronavirus a insisté ce vendredi lors d’un nouveau point-presse relatif à l’évolution de l’épidémie dans notre pays.

Ce point-presse est organisé au moment où se tient également un nouveau Comité de concertation qui doit décider du maintien ou de l’assouplissement des mesures de confinement, en vue des fêtes de fin d’année.

Pour Yves Van Laethem, le timing entre le début des symptômes ressentis et le contact avec le médecin traitant est encore "trop prolongé". Il est estimé à "deux jours, deux jours et quelques". "On comprend bien que psychologiquement parlant, on se pose la question de savoir si j’ai vraiment quelque chose. Je vais attendre un petit peu, je vais prendre un peu de paracétamol. Malheureusement, dans la situation actuelle, où chaque cas que l’on peut dépister entraîne un suivi beaucoup plus adéquat par dépistage des cas à hauts risques qui vous entourent, il est important d’aussi vite que possible contacter son médecin traitant."