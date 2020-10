Coronavirus en Belgique ce 17 octobre : encore plus de 10.000 contaminations enregistrées en 24h

Entre le 10 et le 16 octobre, les hospitalisations ont continué leur progression , avec une moyenne de 206,6 admissions quotidiennes (+93%) . Le 16 octobre, 2098 patients étaient hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 358 sont en soins intensifs : 135 en Flandre, 151 en Wallonie et 72 à Bruxelles. Entre le 7 et le 13 encore octobre, le virus a fait 25 morts (+11,7) en moyenne par jour, avec un pic automnal de 41 décès le 14 octobre.

On compte également 32 nouveaux décès dus au Covid-19 et 236 nouvelles hospitalisations .

Bruxelles et Liège dans la tourmente

Suivant l'analyse des différents indicateurs de l'épidémie, ce sont la Wallonie et Bruxelles qui regroupent le plus de nouveaux cas. Alors que la croissance de la courbe des contaminations à Bruxelles semble légèrement ralentir (une tendance qui doit être confirmée dans les prochains jours, car les centres de dépistage sont débordés), en Wallonie, la croissance est très rapide. Les provinces de Liège, du Hainaut et de Namur sont particulièrement touchées.

En comparant les chiffres de contaminations d'une période de 7 jours à l'autre (30 septembre au 6 octobre par rapport à la période du 7 au 13 octobre), ce sont les provinces de Namur (+137%), du Hainaut (+137%) et de Flandre Occidentale (+125%) qui observent l'augmentation la plus importante. En chiffres absolus, ce sont les provinces du Hainaut et de Liège qui enregistrent le plus de nouveaux cas : 4356 et 4444 cas, respectivement. Liège, Bruxelles-capitale et le Brabant Wallon sont les provinces aux plus hauts taux d'incidence cumulée sur 14 jours, avec respectivement une valeur de 1122, 1021 et 985. Quant aux taux de positivité, ils sont les plus élevés à Liège (22,8%), Bruxelles-capitale (20,3%), et Namur (18,4%).

La communauté germanophone observe également une importante augmentation (+195%) mais sur des valeurs bien plus petites : on est passé de 119 à 351 cas, pour une incidence cumulée sur 14 jours de 606. Son taux de positivité est lui de 19%.