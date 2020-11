Coronavirus en Belgique ce 17 novembre: les admissions en baisse, mais record d'occupation en soins intensifs à Bruxelles

La tendance à la diminution des chiffres du Covid-19 dans notre pays se poursuit. Une tendance qui s'est dessinée dès le début novembre, et qui n'était donc pas liée au départ aux mesures de reconfinement entrées en vigueur le 2 novembre. Et qui n'est pas encore très marquée pour l'occupation en soins intensifs et pour les décès liés au virus.

En moyenne, du 7 au 13 novembre, il y a eu 4911 contaminations quotidiennes soit une baisse de 41% par rapport aux 7 jours précédents. Mais qui doit être envisagée en parallèle avec la baisse de 30% du nombre de tests, qui était de moins de 30.000 par jours durant cette période. Une baisse qui selon les experts n'est pas dûe qu'à la stratégie de ne plus tester les asymptomatiques.

Plus parlant encore, 276 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures en lien avec le coronavirus, soit le plus petit nombre depuis un mois. Tout comme la veille, le nombre de personnes qui sortent guéries est toutefois inférieur à celui-ci, ce qui fait que le nombre de personnes hospitalisées remonte à nouveau légèrement, de 6518 à 6580.

En deux semaines, ce chiffre est passé de 7489 lors du pic du 3 novembre à un palier de 6500 ces derniers jours. La diminution est donc bien là, mais elle est beaucoup plus lente que la progression fulgurante observée en octobre, passant de moins de 800 à près de 8000 en un mois de temps.

La descente est encore plus lente pour l'occupation des lits en soins intensifs, où il faudrait quasiment plutôt parler de stagnation, de 1474 lors du pic du 9 novembre à 1408 aujourd'hui. Et encore, cette très légère diminution ne s'observe pas partout: à Bruxelles par exemple, sur 270 lits disponibles, on a atteint ces derniers jours le pic de 210 patients Covid qui les occupaient. Un nombre jamais atteint jusque là depuis le début de l'épidémie.

Le nombre de décès reste lui aussi important, avec 195 nouveaux décès enregistrés en 24 heures. Le nombre moyen de décès semble toutefois plafonner: il est de 189,9 pour la période entre le 7 et le 13 novembre, contre 196 la veille, et 202 l'avant-veille. Mais il est trop tôt pour parler réellement de baisse comme en témoignent cet important nombre de décès rapportés ces dernières 24 heures. Le virus a tué 14616 personnes dans notre pays depuis le début de l'épidémie, dont déjà près de 5000 lors de la seconde vague.

Le taux de positivité reste lui aussi très important: il est de 20% sur l'ensemble du pays, et surtout il reste au-delà de 30% dans les provinces de Liège et de Hainaut.