Coronavirus en Belgique ce 17 décembre : plus de 3700 cas détectés lundi, le plus haut chiffre depuis un mois, les tests en hausse

Comme depuis quelques jours, le nombre de contaminations quotidiennes progresse encore et toujours. Sur les dernières 24 heures, tant au niveau des infections au Covid-19 que du point de vue des hospitalisations, les chiffres ont atteint des niveaux similaires à ceux enregistrés à la fin du moins de novembre.

3636 cas détectés supplémentaires ont ainsi été enregistrés ce 17 décembre en Belgique. Un niveau jamais plus atteint depuis le 28 novembre où notre pays avait enregistré 3297 nouveaux cas tandis que les courbes étaient dans une pente descendante. Une fois reventilés par date de diagnostic, on s'aperçoit que 3707 cas ont déjà été détectés ce lundi 14 décembre, soit le plus haut chiffre depuis le 23 novembre, alors que ces chiffres ne sont pas encore consolidées, car sans doute pas encore complets, et donc pas encore pris en compte dans la moyenne de référence.

Sur les chiffres consolidés, le nombre moyen d’infections au coronavirus est ainsi passé à 2368,7 par jour entre le 7 et le 14 décembre, indique vendredi l’Institut de santé publique Sciensano dans son bulletin épidémiologique quotidien. Cela représente une augmentation de 9% par rapport à la période de sept jours précédente. Ce chiffre est toutefois à mettre en rapport avec la hausse de 12% des tests enregistrée sur la même période. Mais il est quand même inquiétant dans certaines régions: alors que les chiffres baissent à Bruxelles (-7,8% sur une semaine), ils montent de plus de 20% à Namur malgré un faible nombre de tests, et de plus de 15% en Limbourg, à Anvers, en Flandre orientale et Flandre occidentale. Au niveau national, le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, stagne à 8,1% à l'échelle nationale.

236 nouvelles admissions à l’hôpital ont également été ajoutées en 24 heures, mais cela semble dû à des corrections dans les compteurs, pour des jours bien antérieurs: il n'y aurait eu en réalité que 195 personnes réellement admises ce mercredi. Cela porte la moyenne des nouvelles hospitalisations quotidiennes à 183,4. Cela reste une diminution de 2% par rapport à la semaine précédente, mais c'est un chiffre qui semble remonter, oscillant entre 180 et 180 depuis plus d'une semaine. Comme pour les contaminations, le chiffre enregistré en 24 heures n'avait toutefois plus été atteint depuis le 27 novembre, en période de descente. Ce jour-là, la Belgique avait enregistré 256 nouvelles entrées à l'hôpital dues au coronavirus.

Heureusement, 226 personnes sont aussi sorties guéries de l’hôpital ces dernières 24 heures. Il y a désormais 2712 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 571 sont en soins intensifs, des chiffres qui continuent heureusement à baisser, mais jusqu'à quand?

Le nombre de décès continue, lui, à stagner à un niveau élevé, de plus de 90 morts par jour. 100 nouveaux décès liés au Covid ont aussi été dénombrés en 24 heures: entre le 7 et le 13 décembre, le virus a fait 92,7 morts par jour. Ca reste une diminution de 6,9%, par rapport à la semaine précédente, mais c'est un nombre qui ne bouge plus, voire qui augmente légèrement depuis 5 jours. Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 18.278 personnes sont décédées du Covid-19, dont plus de 8.000 lors de la seconde vague.