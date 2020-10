Coronavirus en Belgique ce 16 octobre : Yves Van Laethem demande de ne pas organiser de "fêtes débridées" avant les nouvelles mesures

Sciensano et le Centre interfédéral de crise ont organisé ce vendredi la traditionnelle conférence de presse qui fait le point sur l’épidémie de coronavirus dans notre pays. Depuis plusieurs jours, tous les indicateurs sont en hausse, ce qui a pour conséquence qu’un Comité de concertation est convoqué dans l’après-midi, qui pourrait annoncer des mesures plus strictes.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Il y a actuellement 1949 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 327 sont en soins intensifs.

Le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem a tenu d'emblée à mettre en garde la population. Le gouvernement va annoncer "des mesures plus sévères. Au niveau médical, il est indubitable que des nouvelles mesures sont nécessaires parce que nous voyons que tous les chiffres et toutes les données qui augmentent. Tous les indicateurs sont en restent au rouge. Pourtant nous savons ce qu'il faudrait faire, et cela n'a pas changé depuis 6 mois. Dans la perspective de mesures plus sévères, nous vous demandons plus particulièrement de ne pas récidiver le genre de situation qui se sont présentées lorsque le confinement a débuté au mois de mars, de ne pas revivre des soirées débridées dans lesquelles on essaye, comme quelqu'un qui va être puni, de profiter une dernière fois d'un certain nombre de choses. Ce genre de situation avait conduit dans les 10 à 15 jours qui ont suivi, à une extension de l'infection au sein des groupes. Pas mal de ces personnes se sont retrouvées à l'hôpital par la suite. S'il vous plaît, ne faites pas ce type de bêtise ce week-end".