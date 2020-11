Coronavirus en Belgique ce 16 novembre: la moyenne des décès baisse enfin, on a peut-être atteint le pic

118 nouveaux décès liés au Covid ont été rapportés ces dernières 24 heures, selon le bilan provisoire de l'Institut de santé publique Sciensano publié lundi 16 novembre. C'est énorme, c'est beaucoup trop, mais c'est aussi le plus petit nombre enregistré ces deux dernières semaines. Et surtout, pour la première fois depuis longtemps, le nombre moyen de décès quotidiens liés au Covid a enfin baissé, après avoir franchi le dramatique cap des 200 décès par jour. Il s'élève ce lundi à 196. C'est plus que la semaine précédente, mais c'est moins que dimanche (202), et samedi (201).

Après celui des contaminations, puis celui des hospitalisations, il est donc possible qu'on ait enfin atteint le pic du nombre de décès quotidiens du Covid. En termes journaliers, celui-ci a peut-être été atteint le 6 novembre, avec 215 morts du Covid ce jour-là. Ce nombre ne redescend toutefois que très doucement, mais cela correspond à peu de choses près au pic de lits occupés en soins intensifs, qui a culminé à 1474 le 9 novembre.

Attention, après cinq jours de baisse successive, ce nombre de patients en soins intensifs est toutefois remonté lègèrement, de 1423 à 1439 lits occupés, de même que le nombre de personnes hospitalisées au total, de 6506 à 6518. Cela n'est pas dû au nombre de nouvelles admissions, qui avec 294, est le plus faible depuis un mois, mais plutôt au petit nombre de personnes sorties guéries de l'hôpital: 203 ce dimanche.

Le nombre d'admissions à l'hôpital pour cause de Covid-19 continue ainsi de diminuer, de 22% sur une semaine; et s'établit désormais à 463 par jour en moyenne (entre le 9 novembre et le 16 novembre).

Le nombre de cas détectés poursuit aussi sa baisse spectaculaire: en moyenne, du 6 au 12 novembre, il y a eu 5.056,9 contaminations quotidiennes soit une baisse de 47% par rapport aux 7 jours précédents... mais un nombre sans doute très sous-estimé: le nombre de tests a lui baissé de 38% lors de la même période, et les experts pensent que ça n'est pas dû uniquement au changement de stratégie.