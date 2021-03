Coronavirus en Belgique ce 16 mars: le nombre de patients en soins intensifs repasse au dessus des 500 pour la première fois en 2021

Les hôpitaux belges se remplissent à nouveau de patients atteints de Covid-19, selon la mise à jour du tableau de bord de Sciensano de ce mardi 16 mars. On dépasse en effet à nouveau les 500 lits occupés en soins intensifs, soit plus d'un quart des capacités, et ce pour la première fois en 2021: la dernière fois qu'on était au dessus de cette barre, c'était le 28 décembre dernier.

Il faut dire que la hausse des admissions a suivi de très près la hausse des contaminations observée depuis jeudi dernier, et qu'elle est assez rapide. 150 nouvelles admissions ont ainsi été enregistrées en 24 heures, un nombre très élevé alors qu'il concerne en fait les patients admis ce dimanche (Il y en avait eu 118 la semaine précédente). Il faut remonter au 24 novembre, 3 semaines après le pic de l'épidémie pour retrouver un tel nombre de patients admis un dimanche.

Est-on dès lors dans le début d'une nouvelle vague incontrôlable?

Pas nécessairement: deux des signes de ces vagues incontrôlables, ce sont des pourcentages d'augmentation des contaminations qui augmentent de jour en jour, et un taux de positivité qui grimpe rapidement. Après avoir donné des signes d'augmentation rapide, la hausse des cas semble ici se stabiliser à + 25% sur une semaine, ce qui est important, mais pas incontrôlable, et le taux de positivité monte, mais doucement (Il est passé de 6,1 à 6,6% en une semaine). Mais le niveau de contamination est très élevé: 2844, c'est une moyenne qu'on n'avait plus observée depuis la mi-novembre, deux semaines après le pic de la deuxième vague.

Il est donc important de parvenir à infléchir la courbe avant qu'elle se redresse encore: le niveau d'occupation en soins intensifs est celui qui était le nôtre le 21 octobre, 19 jours seulement avant le pic de la deuxième vague et ses 1474 lits occupés.

Les chiffres consolidés du tableau de Sciensano

Cas détectés: Entre le 6 et le 12 mars, 2844 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées en moyenne chaque jour. C'est une augmentation de 21% par rapport à la semaine précédente.

Tests: Entre le 6 et le 12 mars, une moyenne de 46.700 tests ont été effectués quotidiennement, un total en hausse de 7% par rapport à la semaine précédente.

Admissions: elles s'élèvent en moyenne à 161,7 entre le 8 et le 14 mars. C'est une hausse de 11% par rapport à la semaine précédente.

Taux de reproduction: Calculé sur base de l'évolution des admissions, le Rt du coronavirus s'établit à 1,11, contre 1,09 la veille. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s'accélère.

Personnes hospitalisées: 2112 patients sont hospitalisés en lien avec le Covid-19 , dont 503 patients traités en soins intensifs. Dans les personnes hospitalisées sont comptabilisées des patients français transférés dans notre pays (mais ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans les admissions).

Taux de positivité: il remonte à 6,6%.

Décès: Il semble y avoir eu un bug de rapportage, sans doute lié à l'ajout de données anciennes concernant le nombre total de morts. Selon le tableau, entre le 6 et le 12 mars, 24,4 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus, soit 9% de moins que la semaine précédente.