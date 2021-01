Coronavirus en Belgique ce 16 janvier : le rebond de contaminations redouté ne se confirme pas

Alors que les chiffres du début de la semaine passée (semaine de rentrée scolaire et de retour de voyage) laissaient entrevoir un possible rebond du nombre de contaminations, redouté par les experts suite aux fêtes de fin d'année et au développement des variants, les chiffres du début de cette deuxième semaine de 2021 laissent entrevoir une accalmie dans l'accélération constatée.

Le taux d'augmentation (soit l'accélération du nombre) des contaminations* tend à diminuer : on est passé de +30% le 12 janvier à +17% ce 16 janvier. Cette tendance est à confirmer avec la consolidation des chiffres du reste de la semaine du 11 janvier.

Cette augmentation dans les contaminations lors de la rentrée ne se reflète pas dans les autres indicateurs, qui observent tous une baisse légère, mais continue, depuis la mi-décembre.

Lors de la semaine du 4 janvier, le nombre de cas a particulièrement augmenté dans la région de Bruxelles et dans les provinces du Brabant : entre le 1er et le 12 janvier (dernière date aux chiffres consolidés), les contaminations (moyenne mobile sur 7 jours) ont ainsi plus que doublé dans la capitale, augmenté de 36% dans le Brabant Wallon et de 31% dans le Brabant Flamand.

En observant les courbes des moyennes mobile sur 7 jours de ces provinces/région, on observe une augmentation un peu brusque aux alentours du 7-8 janvier, avant que la courbe ne s'aplatisse depuis le 10 janvier. Pour les autres provinces, seule une légère accélération (entre 5% et 20% selon les territoires) a eu lieu, avec également une stagnation ces derniers jours.

Cet apaisement dans l'accélération des cas doit encore être confirmé par les chiffres des prochains jours.

*différence des moyennes mobiles sur 7 jours des contaminations pour une période de 7 jours