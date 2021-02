Coronavirus en Belgique ce 16 février : " Les différents marqueurs épidémiologiques sont favorables, espérons que ça continue au printemps" (Yves Van Laethem)

Comme tous les mardis, le centre interfédéral de crise et l’Institut de Santé publique Sciensano tenait une conférence de presse ce 16 février à 11h sur l’évolution de la pandémie de covid-19 en Belgique. Alors que le pays inaugure ce mardi son plus grand centre de vaccination au Heysel, à Bruxelles, les chiffres sont encourageants : le nombre moyen d’infections (1809 nouveaux cas par jour) est en baisse de 20% par rapport à la semaine précédente.

Cela fait donc 8 jours consécutifs que ce chiffre diminue. "Il faut tenir compte du fait que le nombre de tests a diminué de 14%", rappelle toutefois le porte-parole Yves Van Laethem. La diminution la plus marquée s'observe dans le Limbourg (35%) et dans le Brabant flamand (30%). Dans la plupart des provinces, la baisse varie entre 15 et 25%.

La diminution des cas se voit particulièrement chez les plus de 90 ans, avec une baisse de 44%, qui concerne majoritairement les maisons de repos. Chez les enfants et les adolescents, on note une baisse respectivement de 23 et 25% des cas, probablement liée au fait que l'enseignement flamand s'est fait à distance la semaine dernière, et au fait que les congés viennent de commencer.

Le nombre d’hospitalisations quotidiennes est également en baisse de 3% par rapport à la période précédente. Au total, 319 personnes sont actuellement en soins intensifs. Du côté des décès, on observe une baisse similaire, avec une moyenne de 39 par jour.