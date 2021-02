Coronavirus en Belgique ce 16 février : le nombre moyen de contaminations en baisse de 20%

Selon les derniers chiffres publiés par Sciensano, ces dernières 24 heures, la Belgique compte 857 nouveaux cas de coronavirus. Par rapport à mardi dernier, cela représente une légère diminution : le 9 février, on dénombrait 873 nouvelles contaminations.

Le nombre moyen d’infections au coronavirus était de 1809 par jour, sur la période comprise entre le 6 et le 13 février, indique Sciensano dans son bulletin épidémiologique quotidien. Cela représente une diminution de 20% par rapport à la période précédente. Cette tendance sur les chiffres consolidés est toutefois à rapporter à une diminution du testing (-14%). Le taux de positivité est de 5%. Cela signifie que 5% des tests réalisés sont positifs.

Sur les dernières 24 heures, 83 personnes ont été hospitalisées à cause d’une infection au coronavirus. Mardi dernier, on en avait compté 73. Sur la période comprise entre le 9 et le 15 février, Sciensano a comptabilisé 120,7 hospitalisations par jour, en moyenne. Cela représente une diminution de 3% par rapport à la période précédente. Au total, 319 personnes sont aux soins intensifs, en légère hausse (4%).

En termes de décès, 40 personnes ont perdu la vie ces dernières 24 heures. Mardi dernier, on en a comptabilisé 34, avant que les chiffres ne remontent mercredi et jeudi dernier.

Sur la période comprise entre le 6 et le 13 février, la moyenne de décès quotidiens a été de 39 par jour. Une légère diminution, de presque 3%, par rapport à la période précédente. Depuis le début de la pandémie, 21.702 personnes ont perdu la vie à cause d’une infection au coronavirus.

Ce mardi le ralentissement de l’épidémie semble se confirmer. Tous les indicateurs marquent une légère baisse, confirmant donc que nous sommes sur un plateau.