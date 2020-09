Coronavirus en Belgique ce 15 septembre: de plus en plus de cas détectés chaque jour, mais aussi une hausse des hospitalisations

851 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées ce lundi 14 septembre en Belgique, un chiffre en hausse importante par rapport aux semaines précédentes. Ou plutôt faudrait-il 851 nouveaux cas ont été détectés, et enregistrés dans la banque de données de Sciensano, puisque le nombre de tests n'a jamais été aussi élevé. ressort-il mardi de la dernière mise à jour du tableau de bord de l'Institut de santé publique, Sciensano.

Le nombre moyen de contaminations au coronavirus par jour a atteint 746,3 cas entre le 5 et le 11 septembre en Belgique, soit une hausse de 51%.

Une fois ces cas ventilés par date de diagnostic, on se rend compte que plus de 1000 cas ont été détectés le vendredi 11 septembre, un record en 24 heures depuis la fin avril. Mais une fois encore, c'est aussi lié au nombre de tests: le pourcentage de tests positifs a certes monté légèrement depuis la fin août, de 2 vers 2,7%, mais il reste beaucoup moins élevé qu'en mars (20 à 25%), avril (10%), et même que lors de la première résurgence de la mi-août, où il avait dépassé 3%. A titre de comparaison, ce taux de tests positifs dépasse les 5% en France et est au-dessus des 10% en Espagne.

Plus inquiétant, on a encore enregistré 31 nouvelles admissions en 24 heures, ce qui donne une moyenne de 30,3 admissions à l'hôpital par jour entre le 7 et le 13 septembre, soit une progression de 13,3 admissions quotidiennes par rapport à la période précédente. Il y a donc nettement plus d'hospitalisations en une semaine, mais ce nombre augmente en fait depuis mercredi dernier, et sa progression ne semble pas s'accélérer pour le moment.

317 personnes sont hospitalisées en ce moment, contre 235 la semaine dernière, parmi lesquelles 72 en soins intensifs (52 il y a une semaine).

Ces chiffres en hausse de contaminations et hospitalisations ne se marquent en tout cas toujours pas dans les décès, dont le nombre est relativement stable. Deux nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures, ce qui porte à 2,7 par jour la moyenne entre le 5 et le 11 septembre, pour un total de 9.927.

Le taux de de reproduction dans le pays (qui estime le nombre de personnes qu'un patient positif contamine à son tour) reste élevé: il se montait à 1,46 le 13 septembre. Rappelons qu'il doit rester en-dessous de 1 pour que l'épidémie régresse.

