Coronavirus en Belgique ce 15 octobre : 8271 nouvelles contaminations encodées au cours des dernières 24h et près de 1800 personnes actuellement à l'hôpital

Entre le 4 et le 10 octobre, il y a eu en moyenne 5057 nouvelles infections au coronavirus par jour. Il s’agit d’une augmentation de 101% par rapport à la période précédente de sept jours, soit plus du double en une semaine. C'est ce qui ressort de la mise à jour ce jeudi matin des chiffres communiqués par l’Institut de santé publique Sciensano. Au total, entre le 4 et le 10 octobre, on compte 35.399 nouvelles contaminations. Parmi ces 35.399 nouveaux cas, 12.079 (34%) étaient rapportés en Flandre, 16.600 (47%) en Wallonie, et 6.165 (17%) à Bruxelles. Les données ne sont pas disponibles ou les personnes résident à l’étranger pour 555 cas (2%)

Sur base des chiffres non consolidés, on constate une augmentation 8271 nouvelles contaminations encodées au cours des dernières 24h, c'est un record qui n'avait pas encore été atteint, même pendant la première vague de l'épidémie.

A rappeler toutefois, le nombre de tests est également en augmentation. On réalise actuellement près de 44.000 tests par jour en moyenne et c'est là aussi un record depuis le début de l'épidémie. Et les centres de dépistages et les laboratoires étant encombrés, les chiffres des contaminations peuvent arriver avec quelques jours de retard.

Au cours de la période du 4 octobre au 10 octobre, 294 605 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 42 086 tests.

Mais, par exemple, sur base des chiffres ventilés, on compte 7481 nouvelles contaminations à la date du 9 octobre.

Le taux d'incidence est désormais de 494,3 contaminations pour 100.000 habitants. C'est une augmentation de 166%.

Entre le 8 et le 14 octobre, les hospitalisations ont continué leur progression. Selon les chiffres de Sciensano, 236 nouvelles admissions à l'hôpital ont été encodées au cours des dernières 24h. On compte en moyenne 169,7 admissions quotidiennes (+87%). Il y a désormais 1777 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, c'est une augmentation de 10%. Parmi eux 313 sont en soins intensifs, c'est une augmentation de 11%.

Entre le 5 et le 11 encore octobre, le virus a fait près d’une vingtaine de morts (19,9, +8) en moyenne par jour. Sur base des chiffres non consolidés, on note 34 décès supplémentaires encodés dans les dernières 24h. Depuis le début de l'épidémie, 10.278 personnes sont décédées du coronavirus en Belgique.

Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 181.511 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 3,8 millions de tests ont été réalisés.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l’ensemble des personnes testées, atteint désormais 11,2% à l’échelle nationale.

Et le taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'un cas Covid risque à son tour d'infecter est actuellement de 1,49 au niveau national. Il devrait être inférieur à 1.

Circulation importante en Communauté germanophone

Le bilan journalier de Sciensano met en évidence une circulation importante du virus dans la Communauté germanophone. Pour la période du 4 au 10 octobre, on observe une augmentation de 177% des cas par rapport à la semaine précédente.

La communauté germanophone semblait jusqu'alors relativement épargnée par l'épidémie mais elle passe de 77 nouvelles contaminations (du 27 septembre au 3 octobre) à 236 nouvelles contaminations la semaine suivante. C'est l'augmentation la plus fulgurante de tout le pays.

C'est aussi en Communauté germanophone que le taux de reproduction est le plus élevé. Il est de 1,832. Cela signifie qu'en communauté germanophone une personne contaminée pourrait contaminer 1,832 personne à son tour. A titre comparatif, le taux de reproduction au niveau national est de 1,49.