Coronavirus en Belgique ce 15 novembre: on a franchi le cap des 15.000 morts, dont plus de 5000 lors de la seconde vague

Le nombre de personnes hospitalisées pour le Covid-19 en Belgique continue de reculer et s'élève désormais à 5897 (contre 6240 la veille), dont 1325 patients traités aux soins intensifs (contre 1439 encore il y a 3 jours), selon les derniers chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano publiés jeudi.

Malgré ces baisses qui se confirment au fil des jours, le nombre de morts reste important et le cap des 15.000 décès attribués au nouveau coronavirus vient d'être franchi, dont plus de 5000 lors de la deuxième vague.

Le nombre de contaminations au Covid-19 en Belgique poursuit sa baisse constante, même si elle est moins rapide que la semaine dernière. 5182 cas ont été détectés en 24 heures. En moyenne, du 9 au 15 novembre, il y a eu 4755 contaminations quotidiennes soit une baisse de 38% par rapport aux 7 jours précédents. Mais qui doit être envisagée en parallèle avec la baisse de 24% du nombre de tests, qui était de moins de 30.000 par jour durant cette période. Une baisse qui selon les experts n'est pas due qu'à la stratégie de ne plus tester les asymptomatiques.

Un nombre de décès qui reste important

Le nombre d'admissions à l'hôpital pour cause de Covid-19 continue de diminuer, de façon assez régulière: 361 nouvelles admissions pour Covid ont été enregistrées en 24 heures, et la moyenne s'établit désormais à 379,6 par jour en moyenne, entre le 12 novembre et le 18 novembre. La diminution est donc bien là, mais elle est beaucoup plus lente que la progression fulgurante observée en octobre.

Depuis le début de la pandémie, 39.578 personnes ont été admises à l'hôpital en raison d'une pathologie Covid-19 et 15.025 personnes en sont mortes. La baisse du nombre de décès se confirme, mais celui-ci reste très important, avec 186 décès supplémentaires enregistrés en 24 heures. Le nombre moyen de morts du Covid continue ainsi à baisser mais très lentement. Du 9 au 15 novembre, il y a eu 183,9 décès du Covid par jour, soit une diminution de 8,3% par rapport à la période de sept jours précédente.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, diminue lui aussi, mais reste très élevé: il atteint désormais 19,4% en moyenne entre le 9 et le 15 novembre à l'échelle nationale, avec des disproportions importantes selon les régions: il reste de plus de 30% en province de Liège.