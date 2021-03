Coronavirus en Belgique ce 15 mars: les chiffres s'emballent, la hausse des contaminations s'accélère, celle des admissions se confirme

Et cette augmentation devrait se poursuivre ces prochains jours. Ce lundi, Sciensano a en effet enregistré les rapports de 2962 nouveaux cas détectés "bruts" (non encore ventilés par date de diagnostic), contre 2082 lundi dernier. Là aussi, un tel nombre n'avait plus été enregistré un lundi depuis le 16 novembre, deux semaines après le pic de la deuxième vague...

Et si on examine les chiffres reventilés, mais non encore comptabilisés dans la moyenne fournie par Sciensano car considérés comme encore non complets, on voit qu'il y a déjà 3548 cas enregistrés à la date du vendredi 12 mars, soit déjà 30% de plus que le vendredi précédent...

Les admissions, qui augmentent en général en décalage d'une semaine avec les contaminations, ont commencé à afficher une hausse plus tôt que prévu, dès ce week-end. Très mauvais signe, on a enregistré 159 nouvelles admissions, alors que ces chiffres correspondent aux hospitalisations survenues ce samedi, un jour où on admet traditionnellement moins de patients à l'hôpital.

Il n'y a que les décès dont la hausse reste modérée, mais là aussi après une baisse continue pendant deux mois, la tendance s'est inversée, et malgré les effets positifs constatés après la vaccination des résidents des maisons de repos, on enregistre à nouveau plus de morts du Covd-19 dans notre pays.

Les chiffres consolidés du tableau de Sciensano

Cas détectés: Entre le 5 et le 11 mars, 2718 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées en moyenne chaque jour. C'est une augmentation de 15% par rapport à la semaine précédente.

Tests: Entre le 5 et le 11 mars, une moyenne de 46.000 tests ont été effectués quotidiennement, un total en hausse de 7% par rapport à la semaine précédente.

Admissions: elles s'élèvent en moyenne à 161,7 entre le 8 et le 14 mars. C'est une hausse de 11% par rapport à la semaine précédente.

Taux de reproduction: Calculé sur base de l'évolution des admissions, le Rt du coronavirus s'établit à 1,09, contre 1,05 la veille. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s'accélère.

Personnes hospitalisées: 2013 patients sont hospitalisés en lien avec le Covid-19 , dont 484 patients traités en soins intensifs.

Taux de positivité: il remonte à 6,5%.

Décès: Entre le 8 et le 14 mars, 26,3 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus, portant le bilan à 22.441 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.