Le Centre de crise fait le point sur l’épidémie de Covid-19 ce vendredi à 11h. Un rendez-vous à suivre en direct vidéo ci-dessus.

Selon les chiffres communiqués par l’institut de santé publique Sciensano, les indicateurs se montrent stables par rapport à la semaine précédente. Ces dernières 24 heures, 2637 nouvelles contaminations ont été enregistrées. Entre le 5 et le 11 janvier 2021, 2085 nouveaux cas ont été enregistrés en moyenne chaque jour. Cela représente une augmentation de 24% par rapport à la période précédente. Cette augmentation ralentit un peu plus chaque jour. Cela est dû aux circonstances particulières qui ont caractérisé le début de l’année 2021, avec un testing intensifié après les retours de zone rouge. Entre le 5 et le 11 janvier, environ 44.300 tests ont été réalisés en Belgique.

Le nombre de personnes hospitalisées des suites du coronavirus s’élève à 1908, dont 346 en soins intensifs. Le taux de reproduction du virus est désormais passé à 0,94, contre 0,95 jeudi.

Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 672.886 cas de contamination ont été dépistés et 20.294 personnes sont décédées des suites du virus.