Coronavirus en Belgique ce 15 janvier : les indicateurs de l'épidémie semblent se stabiliser

Ce vendredi 15 janvier, les indicateurs de l'épidémie de coronavirus semblent se stabiliser.

Selon les chiffres de Sciensano, entre le 5 et le 11 janvier 2085 nouveaux cas ont été enregistrés en moyenne chaque jour. Si on compare ces résultats à ceux de la semaine entière précédente, cela représente une augmentation de 24%. Mais il ne faut pas oublier qu'on compare une semaine de rentrée à une semaine de vacances, comportant un jour férié, ce qui a une important influence sur le nombre de tests effectués!

Cela est dû aux circonstances particulières qui ont caractérisé le début de l’année 2021, avec un testing intensifié à la rentrée, notamment après les retours de zone rouge. Toujours sur la période comprise entre le 5 et le 11 janvier, Sciensano a recensé en effet une augmentation de 61% en termes de nombre de tests. Résultat, le taux de positivité a lui baissé, et n'est plus que de 5,3% (au lieu de 6?7% la semaine précédente).

Si on observe de plus près les données de Sciensano, on remarque d'ailleurs que cette augmentation de la moyenne ralentit un peu plus chaque jour. (elle était de 30% mercredi 13 janvier, et de 28% ce jeudi).

Plus précisément, ces dernières 24 heures, 2637 nouvelles contaminations ont été enregistrées. Il s’agit d’un chiffre un peu plus bas par rapport à celui de vendredi dernier, le 8 janvier 2021, quand on avait enregistré 2923 nouveaux cas. L'effet "rentrée" pourrait donc être en train de s'estomper, il faudra voir si cette tendance se confirme les prochains jours.

Quant aux hospitalisations, ces dernières 24 heures 128 personnes ont été admises dans les hôpitaux en raison d’une infection au coronavirus. Par rapport à vendredi dernier, ce nombre baisse aussi légèrement : le 8 janvier, 146 nouveaux patients ont été hospitalisés.

En moyenne, entre le 5 et le 11 janvier 2021, 121 personnes ont été hospitalisées chaque jour, ce qui représente une baisse de 7% par rapport à la période précédente. La diminution est donc légère mais elle se poursuit.

Quant aux décès, 44 individus ont succombé des conséquences du Covid-19 en Belgique ces dernières 24 heures. Là aussi c'est un chiffre qui confirme sa diminution. . Selon les chiffres de Sciensano, la mortalité entre le 5 et le 11 janvier a diminué de 17,8% par rapport à la période précédente. En moyenne, presque 53 personnes sont décédées des suites du coronavirus entre le 5 et le 11 janvier.

A ce stade, la vaccination se poursuit en Belgique. Selon une étude, les Belges sont de plus en plus prêts à se faire vacciner.