Coronavirus en Belgique ce 15 décembre : on a dépassé les 18.000 morts, le taux de reproduction dépasse 1 dans plusieurs provinces

La tendance à la stagnation de chiffres encore hauts de l’épidémie de coronavirus en Belgique se confirme ce mardi 15 décembre. Après les hospitalisations et les contaminations, c’est la courbe des décès qui semble commencer à s’aplatir alors que l’on est encore à un niveau élevé de 90 décès par jour.

Avec 1074 nouveaux cas enregistrés (contre 859 mardi dernier), le nombre de contaminations est même lui en train d’augmenter : le nombre moyen d’infections est ainsi de 2273 nouveaux cas quotidiens sur la période du 5 au 11 décembre, soit une augmentation de 6% par rapport à la période de calcul précédente. Mais il faut mettre cette augmentation en rapport avec celle de 8% des tests lors de la même période (pour 32.200 tests quotidiens en moyenne), suite au retour d’un testing plus large. Le taux de positivité de ces tests continue d’ailleurs à baisser doucement et s’établit désormais à 8,1%.

Attention, il existe cependant de grosses différences selon les régions dans cette tendance : l’augmentation des cas est de plus de 10% dans les provinces de Flandre orientale et occidentale, à Anvers, en Limbourg et en province de Namur, tandis que la tendance est à la baisse en Brabant flamand et wallon, à Bruxelles, Liège et en province de Luxembourg. C’est cependant dans cette dernière que le taux d’incidence du virus reste le plus élevé.

Le taux de reproduction (R), qui estime le nombre de personnes qu'un patient contaminé infect à son tour, dépasse ainsi 1 dans sept provinces du pays. Il dépasse 1 dans toutes les provinces flamandes à l'exception du Brabant flamand. Un constat logique puisque le R par provinces est estimé sur base du nombre de nouveaux cas diagnostiqués. Ce chiffre est également supérieur à 1 à Namur (1,089), dans le Brabant wallon (1,046) et dans le Hainaut (1,019).

Attention, ces chiffres sont aussi influencés par les politiques de testing: ainsi, on s'aperçoit que la province de Flandre orientale, où les contaminations augmentent le plus, est aussi une des provinces qui fait le plus de tests... et qui a le plus faible taux de positivité (7,1%) . A l'inverse, la province de Liège où les contaminations diminuent est celle où on teste le moins, mais où le taux de positivité dépasse les 10%.