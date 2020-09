Coronavirus en Belgique ce 14 septembre : le nombre d’hospitalisations augmente très rapidement, les contaminations également

977 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées ce jeudi 10 septembre en Belgique, un chiffre en hausse importante par rapport aux semaines précédentes.

Sur les chiffres consolidés, le nombre moyen de contaminations au coronavirus par jour a atteint 680,6 cas entre le 4 et le 10 septembre, soit une hausse de 42% par rapport à la semaine précedente, ressort-il lundi de la dernière mise à jour du tableau de bord de l’institut de santé publique Sciensano. Mais surtout, le nombre de cas diagnostiqués les 8, 9 et 10 septembre (910, 896 et 939) sont les plus hauts enregistrés depuis le 23 avril!

La tendance est à la hausse depuis plus d’une semaine. Au total, le nombre de cas recensés en Belgique atteint désormais 93.455.

40 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées en 24 heures, un nombre extrêmement élevé pour un week-end, plus atteint depuis très longtemps un lundi.

Entre le 7 et le 13 septembre, la moyenne des admissions grimpe ainsi à 30 nouvelles hospitalisations par jour, contre 17 la semaine précédente, soit une augmentation de 78% !

Deux décès ont également été enregistrés. Le nombre de ceux-ci reste relativement stable, il se monte pour la période comprise entre le 4 et le 10 septembre à 2,4 par jour en moyenne, pour un total de 9925.

Le taux de de reproduction continue lui aussi de grimper, il s'élevait le 12 septembre à 1,27.