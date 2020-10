Coronavirus en Belgique ce 14 octobre : 33 décès supplémentaires, plus de 200 admissions, et plus de 7000 cas en 24 heures

7360 détections de cas de coronavirus supplémentaires ont été enregistrées en 24 heures ce mercredi 14 octobre, ressort-il de la mise à jour mercredi matin des chiffres communiqués par l'Institut de santé publique Sciensano. Un chiffre énorme pour un mercredi, où l'on recense normalement encore les cas diagnostiqués le week-end: les mercredis précédents, on n'avait ajouté "que" 2088 et 1762 cas.

Cela fait donc gonfler la moyenne des cas quotidiens, dont la courbe se redresse dangereusement: entre le 4 et le 10 octobre, il y a eu en moyenne 5057 nouvelles infections au coronavirus par jour. Il s'agit d'une augmentation de 93% par rapport à la période précédente de sept jours.

Une fois reventilés par date de diagnostic, on s'aperçoit qu'on a dépassé le cap des 7000 cas détectés sur une seule journée le 9 octobre. Cette augmentation se marque dans toutes les provinces, mais elle semble un peu diminuer un peu à Bruxelles, tandis qu'elle se poursuit de façon importante dans les provinces wallonnes.

Cette hausse constante des contaminations se reflète sur les admissions à l'hôpital. 253 admissions à l'hôpital ont été ajoutées au bilan, dont 211 ont été comptabilisées ce mardi 13 octobre. C'est le plus haut chiffre enregistré depuis le 25 avril, en pleine période de confinement... et alors que les chiffres baissaient. Entre le 7 et le 13 octobre, on a ainsi enregistré en moyenne 152 admissions quotidiennes, ce qui constitue une augmentation de 81%.

Il y a désormais 1621 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 281 sont en soins intensifs, un chiffre en augmentation constante depuis le 1er septembre.

Et cette hausse des hospitalisations se traduit malheureusement aussi par une forte hausse des décès. 33 décès supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures, ce qui n'était plus arrivé depuis des mois. La moyenne des décès grimpe ainsi à 18 par jour entre le 4 et le 10 octobre (contre 11,6 la semaine précédente), mais on peut déjà dire qu'elle va monter, puisque même si les chiffres ne sont pas encore consolidés, et donc pas complets, on sait déjà qu'il y a eu au moins 27 décès le 12 octobre.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 10.244 en sont décédées.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, continue à grimper: il atteint désormais 11,7% à l'échelle nationale.