Coronavirus en Belgique ce 14 mars 2021 : les contaminations et les hospitalisations repartent à la hausse, vigilance à Namur

3598 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées ce 14 mars 2021 en Belgique au cours des dernières 24 heures. Dimanche 7 mars, il y a une semaine, nous comptions 2799 nouvelles contaminations. La courbe des contaminations poursuit ce dimanche son ascension. Cela fait plusieurs que l’on remarque cette progression des contaminations en Belgique. Il s’agit des chiffres bruts qui n’ont pas encore été consolidés par Sciensano. Sur base des chiffres consolidés, on notait déjà 3705 cas lundi 8 mars.

Actuellement, selon Sciensano, on compte 2613,4 cas en moyenne par jour, entre le 4 et le 10 mars. C’est une augmentation de 11% par rapport à la semaine précédente. Le taux d’incidence est lui aussi en augmentation : on compte en moyenne 302,5 cas pour 100.000 habitants au cours des 14 derniers jours. La hausse des contaminations se confirme donc et semble rapide.

Croissance à Namur

C’est dans la province de Namur que l’on observe la croissance la plus importante des contaminations, même si celle-ci semble ralentir légèrement ce dimanche. A noter qu’il faut être vigilant avec "l’effet week-end". Néanmoins, ce dimanche, Sciensano note une augmentation de 35,7% des contaminations (la progression était de 38,2% ce samedi). Dans le Limbourg, la progression semble également ralentir. On notait 32% de d’augmentation ce samedi, contre 20,8% ce dimanche.

En Belgique, le taux de reproduction est repassé au-dessus de la barre des 1 : il est ce dimanche à 1,05, ce qui signifie que le virus se propage un peu plus dans la population.

Selon plusieurs indicateurs, l’augmentation des contaminations devrait se poursuivre dans les prochains jours.

A contrebalancer toutefois, les tests réalisés sont eux aussi en augmentation de 8%, tandis que le taux de positivité, à savoir le nombre de tests positifs reste particulièrement stable. 6,3% des tests réalisés sont positifs, indique Sciensano.

Les hospitalisations en hausse

191 nouvelles admissions à l’hôpital ont également été comptabilisées sur la seule journée de samedi. Un total proche des 200 et fort élevé pour un samedi. Il y a désormais 1905 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 474 sont en soins intensifs. Ce qui était à craindre ces derniers jours se confirme. Après les contaminations ce sont donc les hospitalisations qui repartent à la hausse. Entre le 6 et le 12 mars dernier, Sciensano note une moyenne de 155,9 nouvelles admissions quotidiennes. C’est une augmentation de 6% par rapport à la semaine précédente.

24 nouveaux décès liés au Covid ont aussi été enregistrés par Sciensano dans les dernières 24 heures. En moyenne, entre le 4 et le 10 mars dernier, on compte 24,9 décès quotidiens. C’est une diminution de 7,9% par rapport à la semaine précédente.

Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 22.421 personnes sont décédées du Covid 19.

Entre-temps, 755.160 Belges ont reçu la première dose du vaccin, soit 6,6% de la population totale. Quelque 378.932 d’entre eux ont déjà été inoculés avec la deuxième injection et sont donc entièrement vaccinés, ce qui représente 3,3% de la population totale. Plus d’1,1 million de doses ont donc été injectées, avec une moyenne actuelle de 19.600 vaccins administrés par jour (+37%) entre le 4 et le 10 mars.