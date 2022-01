Coronavirus en Belgique ce 14 janvier : "Nous sommes encore actuellement en phase exponentielle de cette cinquième vague"

"Nous sommes encore actuellement en phase exponentielle de cette cinquième vague." C’est ainsi qu’Yves Van Laethem a débuté, ce vendredi matin, la conférence de presse de Sciensano, l’Institut Scientifique de Santé Publique. D’après le porte-parole interfédéral Covid-19, nous n’avions jamais connu une circulation virale aussi importante jusqu’à présent.

Du point de vue des contaminations journalières, nous avons battu de nouveaux records cette semaine. "Lundi, nous avons presque atteint les 38.000 contaminations. Il est également fort probable que mardi et mercredi (chiffres non consolidés), il y ait plus de 30.000 contaminations par jour", précise Yves Van Laethem.

Il se pourrait d’ailleurs que le nombre de contaminations soit sous-estimé par rapport à la réelle circulation virale dans la population. C’est en tout cas ce que suggère le taux de positivé, qui est actuellement de 28%.

A noter toutefois que la croissance s’est légèrement ralentie. "On est plutôt sur une tendance à la diminution par rapport à la semaine précédente. Mais ceci reste une augmentation importante."

Augmentation des cas chez les 10-20 ans

Cette augmentation se remarque dans toutes les tranches d’âge. Mais les croissances les plus importantes apparaissent chez les personnes entre dix et vingt ans, avec une augmentation de +124%.

"Si les vingt à trente ans constituaient jusqu’à il y a peu un quart du total des nouvelles contaminations, les dix à vingt ans vont très probablement les remplacer assez rapidement si cette tendance continue à s’afficher", analyse le porte-parole interfédéral Covid-19.

Omicron domine

Sans surprise, le variant Omicron représente la majorité les contaminations. Mais attention, "il domine, mais il ne prend pas toute la place", précise Yves Van Laethem.

"Comme dans d’autres pays, on constate un certain plafonnement pour l’instant. Omicron représente 88,5% des souches qui sont typées. Ce qui veut dire qu’il nous reste là 11,5% à peu près d’infections actuelles qui sont liées au variant Delta." Omicron n’a donc pas totalement balayé le variant Delta.

Quid des hospitalisations ?

Quant aux hospitalisations, elles sont elles aussi en croissance avec 183 admissions par jour en moyenne. Il s’agit donc d’une augmentation de 7%. "On est donc très loin de la hausse de 71% que l’on a pour les contaminations", rassure Yves Van Laethem.

Ces nouvelles admissions, en croissance depuis la période des vacances de Noël, semblent toutefois se ralentir.

Au niveau de l’occupation des lits de soins intensifs, 406 lits sont actuellement occupés par des patients Covid. Il s’agit d’une baisse de 14% par rapport à la semaine précédente. "Cette diminution en soins intensifs se maintient de manière plus prolongée que ce que l’on avait espéré. Et c’est clairement un bon signal."

Les maisons de repos et de soins

"Globalement, dans les maisons de repos et de soins, tant les contaminations que les hospitalisations et les décès sont relativement peu nombreux", analyse Yves Van Laethem. Pour autant, il note une certaine tendance à l’augmentation.

"La proportion des résidents de maisons de repos qui sont admis à l’hôpital s’est légèrement accrue et est passée de 2,3 à 3,7%. Il y a donc un certain impact, mais qui reste beaucoup plus faible que ce qu’on a dû déplorer durant la période prévaccination où ils dépassaient largement les 15%", conclut le porte-parole interfédéral Covid-19.