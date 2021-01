Coronavirus en Belgique ce 14 janvier : les indicateurs semblent se stabiliser

Ce jeudi 14 janvier, les chiffres affichées par Sciensano montrent des indicateurs globalement stables.

On comptabilise en effet 2927 nouvelles contaminations. En regardant les chiffres de ce mercredi, on observe une augmentation de 900 unités. Par rapport à jeudi dernier, le 7 janvier, en revanche, il s'agit d'un chiffre en légère diminution (2997).

Entre le 4 et le 10 janvier, selon Sciensano, on enregistre une moyenne de 2082 nouveaux cas de contaminations par jour. Cela représente une hausse de 28% par rapport à la période précédente.

Pour mieux comprendre ces chiffres, il faut toutefois prendre en compte une intensification du testing, due essentiellement aux retours de zone rouge. Toujours entre le 4 et le 10 janvier, le nombre de tests à augmenté de 69%.

►►► À lire aussi : L’évolution en temps réel de l’épidémie de coronavirus en Belgique en chiffres et graphiques

En termes d'hospitalisations, on en comptabilise 144 ce 14 janvier, contre 147 jeudi 7 janvier. Sur une semaine les hospitalisations paraissent donc plutôt stables.

Du côté de Sciensano, les chiffres consolidés montrent également une baisse: entre le 4 et le 10 janvier, on a comptabilisé, en moyenne, 125 hospitalisations, une diminution de 4% par rapport à la période précédente.

En termes de décès, tous les indicateurs montrent une baisse: ces dernières 24 heures, 56 personnes sont décédées à cause d'une contamination au coronavirus. Ce 13 janvier, ce chiffre s'affichait à 72. Si la baisse sur 24 heures est bel et bien là, le chiffre est plutôt stable: il y a une semaine, le 7 janvier, on en comptabilisait également 56.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Entre le 4 et le 10 janvier, le nombre moyen de décès quotidien était assez semblable: 53 décès par jour, une diminution de presque 18% par rapport à la période précédente.

Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 670.249 cas de contamination ont été dépistés et 20.250 personnes sont décédées des suites du virus. Entre-temps, la vaccination se poursuit partout dans le pays, à une vitesse supérieure à celle qui été prévue, du moins en Wallonie.