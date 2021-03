Coronavirus en Belgique ce 13 mars 2021 : la hausse des contaminations se poursuit

3615 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées ce samedi 13 mars en Belgique au cours des dernières 24 heures, selon Sciensano. Un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis le 15 décembre dernier. Sur base des chffres non consolidés on compte 3307 nouvelles contaminations, on en comptait 2770, le 3 mars, soit une semaine avant. La courbe des contaminations semble donc poursuive une croissance importante ces derniers jours. Une tendance rapide qui s'observe depuis jeudi passé et qui devrait se poursuivre dans les prochains jours.

Ces nouvelles contaminations se situent principalement dans la population active et pour la tranche d'âge située entre 10 et 19 ans.

En moyenne, on compte 2522 nouvelles contaminations quotidiennes, c'est une augmentation de 7% sur base des chiffres consolidés. Le taux d'incidence est en augmentation de 296,8 cas pour 100.000 habitants. C'est une augmentation de 14%, selon l'Institut Sciensano.

170 nouvelles admissions à l’hôpital ont également été comptabilisées en 24 heures. Selon, l'Institut Sciensano, on compte en moyenne 148,7 nouvelles admissions quotidiennes, un chiffre stable sur base des données encore non consolidées.

Il y a désormais 1916 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 468 sont en soins intensifs

►►► À lire aussi : L'évolution en temps réel de l'épidémie de coronavirus en Belgique en chiffres et graphiques

27 nouveaux décès liés au Covid ont aussi été dénombrés en 24 heures. En moyenne, 25,3 personnes décèdent quotidiennement, selon Sciensano. La courbe est en diminution de 3,8%. Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 22.397 personnes sont décédées du Covid 19.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 6,3% à l'échelle nationale. Un taux qui reste stable. A noter, le nombre de test est en augmentation de 7%, en moyenne par rapport à la semaine précéddente. Mais ce chiffre est lui aussi influencé par ces changements dans la stratégie de testing.

Concernant la vaccination, à ce jour, 4% de la population de plus de 18 ans a reçu les deux doses nécéssaires. 7,8% de la population de plus de 18 ans a reçu au moins une dose de vaccin. Un chiffre en augmentation. Sciensano indique une augmentation moyenne de 47% des personnes ayant reçu une première dose, par rapport à la semaine précédente.