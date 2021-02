Coronavirus en Belgique ce 13 février: tous les indicateurs au vert, la moyenne de cas détectés repasse sous la barre des 2000

Tous les indicateurs concernant l'épidémie de coronavirus en Belgique sont à nouveau au vert en ce samedi 13 février, même s'il faut plutôt parler de plateau que de baisse, la baisse restant limitée, et les chiffres jouant au yo-yo depuis plusieurs semaines.

L'évolution la plus notable concerne cependant le nombre des cas détectés par jour. 2120 nouveaux cas détectés ont été enregistrés ce samedi, ce qui contribue à encore faire baisser une moyenne qui est en baisse depuis une semaine maintenant: on est ainsi repassé sous la barre des 2000 cas par jour. Le nombre moyen d'infections au coronavirus s'élevait à 1987,6 par jour entre le 3 et le 9 février, en baisse de 16% par rapport à la semaine précédente, selon les derniers chiffres publiés par l'Institut de santé publique Sciensano.

Cette baisse s'observe désormais dans tout le pays, sauf en province de Namur, où on enregistre une très légère hausse, de 6,6%. Elle s'inscrit dans un contexte où après avoir longtemps monté, le nombre de tests plafonne un peu (-4% sur une semaine). Le taux de positivité, qui continue à doucement baisser, et est actuellement de 5%, montre que la circulation du virus diminue toujours, et ce malgré des variants qui progressent un peu.

132 admissions à l'hôpital ont été enregistrées, un nombre assez stable. En moyenne, entre le 6 et le 12 février, 123,9 personnes contaminées par le Sars-Cov-2 ont été admises chaque jour à l'hôpital en Belgique, ce qui représente une baisse de 5% par rapport à la période de sept jours précédente .Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s'établit à 1636, dont 295 en soins intensifs.

48 nouveaux décès ont été comptabilisés, un nombre un peu supérieur à celui de samedi dernier, mais dans l'ensemble le nombre de décès dus au Covid-19 reste assez stable. La moyenne des décès était de 41 par jour sur la période comprise entre le 3 et le 9 février, soit une très légère baisse de 1,4% par rapport à la semaine précédente.

Le coronavirus a désormais coûté la vie à 21.599 personnes en Belgique depuis le début de l'épidémie.

Selon les derniers chiffres disponibles, quelque 355.600 personnes en Belgique ont reçu une première dose du vaccin.