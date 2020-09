Coronavirus en Belgique ce 12 septembre : 969 nouveaux cas détectés en 24h, les contaminations et les hospitalisations continuent d'augmenter

En ce samedi 12 septembre, 969 nouvelles contaminations ont été détectées par rapport au bilan de la veille : des cas nouvellement détectés à ventiler sur les dates de diagnostic. C’est un chiffre important, jamais atteint ce dernier mois.

Les nouvelles contaminations continuent d’augmenter, une tendance clairement observée depuis le 30 août.

Sur base des chiffres consolidés cela représente une augmentation de 29% par rapport à la période de 7 jours précédente : soit une moyenne de 588 nouvelles contaminations par jour sur la période du 2 au 8 septembre. Pour le septième jour consécutif, le nombre moyen d’infections au nouveau coronavirus a augmenté en Belgique.

Le porte-parole interfédéral Covid-19 et virologue chez Sciensano, Steven Van Gucht, avait parlé d’une "légère accélération" de l’augmentation des nouveaux cas d’infection. Cette accélération semble donc bien se poursuivre. Cette augmentation des cas se constate dans toutes les régions, et est plus importante dans les provinces du Brabant Wallon, et des Flandre Orientale et Occidentale.

Au total, il y a eu 4116 nouvelles contaminations entre le 2 et le 8 septembre.

Le taux d’incidence cumulé sur 14 jours est de 63,5 contaminations pour 100.000 habitants, lui aussi en augmentation.

Quant aux hospitalisations, elles sont aussi en augmentation mais cela reste maîtrisable. On compte 28 nouvelles hospitalisations encodées au cours des dernières 24h. Entre le 5 et le 11 septembre on compte une moyenne de 23,7 hospitalisations quotidiennes, selon Sciensano. C’est une importante augmentation de 51% par rapport à la dernière période de 7 jours. En effet du 29 août au 4 septembre, on comptait une moyenne de 15,7 hospitalisations par jour.

En revanche, la courbe des décès est en vert. En effet, les décès sont en diminution de 25%. Entre le 2 et le 8 septembre, on déplore une moyenne de 2,6 décès par jour. 2 décès ont été encodés au cours des dernières 24h par l’institut Sciensano. Entre le 26 août et le 1er septembre, on comptait 3,4 décès par jour en moyenne. Depuis le début de l’épidémie, on déplore 9919 décès du coronavirus.

Les capacités de testing continuent d’augmenter, avec un pic de plus de 32.000 tests journaliers atteint le 8 septembre. Le taux de positivité augmente lui aussi, de concert avec le testing : il remontait vers la barre des 4% selon les derniers chiffres livrés par sciensano dans son rapport quotidien du 10 septembre.