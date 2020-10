Coronavirus en Belgique ce 12 octobre : plus d'un test sur 10 est désormais positif en Belgique, tous les indicateurs en forte hausse

5327 détections de cas de coronavirus supplémentaires ont été enregistrées en 24 heures ce lundi 12 octobre, ressort-il des chiffres publiés lundi matin par l'Institut de santé publique Sciensano. C'est deux fois plus que le lundi précédent. Entre le 2 et le 8 octobre, il y a ainsi eu en moyenne 4145 nouvelles infections au coronavirus par jour. Il s'agit d'une augmentation de 89% par rapport à la période précédente de sept jours.

Ces contaminations à la hausse continuent à se répercuter sur le chiffre des hospitalisations. 130 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures, un chiffre très important alors qu'on hospitalise moins le week-end. Entre le 5 et le 11 octobre, les hospitalisations ont ainsi continué leur progression, avec une moyenne de 125 admissions quotidiennes (+67,5%).

Il y a désormais 1329 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 243 sont en soins intensifs. Ce chiffre n'a cessé de monter depuis le 1er septembre, et n'avait plus été atteint depuis le 22 mai.

16 nouveaux décès liés au Covid ont aussi été dénombrés. Entre le 2 et le 8 octobre, le virus a fait plus de 16 morts en moyenne par jour (contre 9,3 la semaine dernière). Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 162.258 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 10.191 en sont décédées.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 10,4% à l'échelle nationale sur les tests effectués entre le 5 et le 11 octobre. Cela signifie que plus d'une personne sur 10 reçoit un résultat positif de son test. Mais ce chiffre déjà inquiétant cache d'importantes disparités: à Bruxelles, c'est plus de 17% des tests qui sont positifs, près de 1 sur 5 !

