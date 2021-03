Coronavirus en Belgique ce 12 mars: la reprise des contaminations se confirme, plus de 3500 nouveaux cas rapportés en 24h

Plus de 3500 nouveaux cas détectés de Covid-19 ont été rapportés en 24 heures ce vendredi 12 mars, ce qui n'était plus arrivé depuis le 17 décembre, et qui confirme une nouvelle hausse des contaminations déjà détectée ce jeudi. Il s'agit du chiffre brut du nombre de cas enregistrés par les laboratoires et renvoyés à Sciensano, indépendamment du jour où le test a été fait. Une fois ces données reventilées par jour du test (ou de l'apparition des symptômes), on se rend compte qu'un nombre record de cas ont été détectés le lundi 8 mars: 3678, le plus haut chiffre depuis le 14 décembre. Et on est déjà à 3257 cas confirmés pour le mardi 9 mars, alors que les chiffres ne sont pas encore complets (alors qu'il n'y en avait eu que 2739 enregistrés mardi dernier).

Sur les chiffres consolidés, entre le 2 et le 8 mars, 2422 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 2 % par rapport à la semaine précédente. Mais c’est aussi la moyenne la plus élevée depuis mi-décembre.

La hausse des contaminations se confirme donc, et elle semble rapide. Et elle ne semble pas s'expliquer par la hausse des tests, qui reste modérée, avec environ 44.000 tests par jour.

Elle se marques dans quasiment toutes les provinces sauf à Liège et en Hainaut où elle reste stable.

Le taux de positivité vient d'ailleurs de légèrement remonter à 6,2%

Ce qui est à craindre évidemment, c'est que cette nouvelle hausse des contaminations se traduise par une nouvelle poussée dans les hôpitaux des admissions, qui étaient en train de se stabiliser à un niveau élevé. Il y a eu 139 nouvelles admissions en 24 h. Entre le 5 et le 11 mars, il y a eu en moyenne 146,1 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une baisse de 6% par rapport à la période de référence précédente (qui avait enregistré une hausse importante).

Le taux de reproduction (Rt) du coronavirus, calculé sur les admissions s'établit ainsi à 0,99. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus progresse.

Au total, 1.910 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 446 patients traités en soins intensifs,

Sur la même période, 25,6 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus, portant le bilan à 22.370 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.