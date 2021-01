Le Centre de crise chargé de la lutte contre le coronavirus tient ce mardi 12 janvier à 11 h une nouvelle conférence de presse (à suivre en direct sur notre site Internet). L’occasion de faire le point sur la situation sanitaire et l’évolution des contaminations en Belgique. Ce mardi matin, Sciensano, l’Institut de Santé publique, avait déjà diffusé les derniers jours relatifs à la progression du coronavirus dans notre pays.

Bonne nouvelle : la plupart des indicateurs sont en baisse à l'exception du taux de contamination. On recense 960 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures. Le nombre moyen d’infections est passé à 2020,4 par jour entre le 2 et 8 janvier, indique Sciensano (+27% en une semaine). Précision : ce chiffre est lié à une hausse de 59% du nombre de tests entre le 2 et le 8 janvier.

2020 patients hospitalisés

Par ailleurs, 99 nouvelles admissions à l’hôpital ont également été comptabilisées en 24 heures (une moyenne de 127, en baisse de 9% sur une semaine). On recense désormais 2020 patients hospitalisés pour le Covid-19 dont 378 sont en soins intensifs (baisse de 3% et 2%).

La Belgique a passé le triste cap des 20.000 morts ce week-end. 44 nouveaux décès liés au Covid ont été comptabilisés en 24 heures (52,7 morts par jour en moyenne, baisse de 21,3%).