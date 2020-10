Coronavirus en Belgique ce 11 octobre : les indicateurs sont toujours en hausse, près de 8000 cas en 24 heures

Du 1er au 7 octobre, plus de 15 personnes sont décédées chaque jour des suites du coronavirus, rapporte dimanche l'Institut de santé publique Sciensano. Il s'agit d'une hausse de 96% par rapport à la période précédente de sept jours. Sur la même période de référence, il y a eu en moyenne 3.749,3 nouvelles infections au coronavirus dépistées par jour (+89%). En 24 heures, la Belgique totalise près de 8000 cas (7950). Ce qui représente un record.

Par ailleurs, les hospitalisations ont, elles, encore progressé entre le 4 et le 10 octobre, avec 119,3 admissions quotidiennes en moyenne (+67%). Samedi, 1.257 lits étaient occupés (+53% par rapport à samedi de la semaine dernière), dont 226 en soins intensifs (+22%). Dans ces services, 98 personnes nécessitaient une assistance respiratoire et 9 une oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO).

Taux de reproduction estimé à 1,41

Le nombre de contaminations pour 100.000 habitants calculé sur la période de 14 jours allant du 24 septembre au 7 octobre s'établit désormais à 349 pour l'ensemble du territoire, le taux de reproduction du virus est estimé à 1,41 entre le 4 et le 10 octobre. La catégorie des 20-29 ans est toujours la plus touchée.

A Bruxelles plus précisément, le nombre de contaminations pour 100.000 habitants est toujours le plus élevé, avec une incidence de 690. La Région-Capitale est suivie par les provinces de Brabant wallon (551), Liège (514), Namur (459) ainsi que Hainaut et Luxembourg (387). Au cours de la période du 1er au 7 octobre, 260.825 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 37.261 tests. Le taux de positivité des tests est quant à lui passé de 9 à 9,8%.

Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 156.931 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 10.175 en sont décédées (5.032 en Flandre, 3.546 en Wallonie, et 1.597 à Bruxelles).