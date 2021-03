Coronavirus en Belgique ce 11 mars : plus de 3500 cas détectés ce lundi 8 mars, le plus haut chiffre depuis la mi-décembre

664.712 personnes en Belgique ont au moins reçu une dose de vaccin, selon le tableau de données de Sciensano, soit 5,8% de la population, et 7,2% des plus de 18 ans. Parmi celles-ci plus de 350.000 personnes ont aussi reçu la seconde dose, soir 3,1% de la population complètement vaccinée.

3434 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées ce 11 mars 2021 en Belgique, ces dernières 24 heures, un nombre élevé. Il s'agit du chiffre brut du nombre de cas enregistrés par les laboratoires et renvoyés à Sciensano, indépendamment du jour où le test a été fait. Une fois ces données reventilées par jour du test (ou de l'apparition des symptômes), on se rend compte qu'un nombre record de cas ont été détectés ce lundi 8 mars: 3521, et ce alors que ces chiffres ne sont pas encore complets!

Cela n'apparaît pas encore dans la moyenne des contaminations donnée par Sciensano, car celle-ci se calcule sur 7 jours considérés comme consolidés, c'est-à-dire entre J-10 et J-4. Cette moyenne calculée entre le 1er et le 7 mars est de 2359 nouvelles contaminations par jour, que qui constitue une baisse de 1% par rapport à la semaine précédente. On se dirige donc vers une hausse dans les prochains jours, mais qui correspond aussi à une hausse des tests (+7% en une semaine). Entre le 1er et le 7 mars toujours, près de 43.800 tests en moyenne ont été effectués chaque jour.

Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués, semble d'ailleurs stable à 6,1%.

Ces tests en hausse concernent notamment les écoles, où le nombre de foyers détectés et les mises en quarantaine ont tendance à augmenter.