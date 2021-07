Coronavirus en Belgique ce 11 juillet: pas de chiffres publiés par Sciensano "pour laisser souffler le personnel des hôpitaux"

En accord avec les partenaires concernés, les autorités belges ont den effet décidé que, en raison de la pression moins grande de la pandémie, la fréquence du rapportage pouvait être adaptée. Depuis le samedi 26 juin 2021, l’enregistrement des chiffres des hôpitaux le week-end peut être reporté au lundi, et ce afin de permettre au personnel chargé de ces encodages de souffler. De ce fait, les chiffres COVID-19 ne seront plus mis à jour les dimanches et lundis.