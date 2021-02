Coronavirus en Belgique ce 11 février : la baisse des contaminations se poursuit, sauf à Bruxelles et en province de Namur

2617 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées ce 11 février en Belgique lors des dernières 24 heures, contre 3124 cas détectés jeudi dernier. Ce chiffre poursuit donc sa descente amorcée depuis plusieurs jours.

Sur les chiffres consolidés, le nombre moyen d’infections au coronavirus est ainsi passé à 2171 par jour entre le 1er et le 7 février, indique vendredi l’Institut de santé publique Sciensano dans son bulletin épidémiologique quotidien. Cela représente une diminution de 8% par rapport à la période de sept jours précédente.

Une diminution présente dans toutes les provinces, sauf à Bruxelles, où elles montent de 11%, et à Namur de 21%. Mais le taux d'incidence (le nombre de contaminations par rapport à la population) y était assez bas.

133 nouvelles admissions à l’hôpital ont également été comptabilisées en 24 heures (contre 138 jeudi dernier). Cela porte la moyenne des nouvelles hospitalisations quotidiennes à près de 124, soit une très légère augmentation de 3% par rapport à la semaine précédente, mais une très légère baisse par rapport à la moyenne calculée hier, mercredi. Il y a désormais 1652 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 303 sont en soins intensifs.

Le taux de reproduction du virus est d'ailleurs parfaitement à lé'quilibre: 1,0, contre 1,01 la veille.

40 nouveaux décès liés au Covid ont aussi été dénombrés en 24 heures. C'est un chiffre qui est assez stable : entre le 1er et le 7 février, le virus a fait presque 43 morts par jour (contre 42,6 la semaine précédente). Ce qui apparaît comme une légère hausse est uniquement dû au fait que dans la période de comparaison, on a enregistré le 30 janvier un nombre de décès particulièrement bas (23), ce qui fausse un peu les statistiques de comparaison, alors que ce nombre reste plutôt stable et à un niveau clairement plus bas qu'à la fin du mois dernier.

Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 21.512 personnes sont décédées du Covid 19. Mais il est à noter que selon les chiffres de Statbel, on n'observe aucune surmortalité en Belgique en janvier. Cela veut dire que sans les décès Covid, mais aussi sans les mesures sanitaires strictes prises dans notre pays, il y aurait sans doute eu au moins autant de décès enregistrés en Belgique en janvier.

Quant à l’incidence, à savoir le nombre de cas sur 100.000 habitants en 14 jours, elle s’établit actuellement à 276 (+9%).

Selon les derniers chiffres disponibles, quelque 341.621 personnes en Belgique ont reçu une première dose du vaccin.