Coronavirus en Belgique ce 10 novembre : le nombre moyen d'admissions à l'hôpital chute de 14%

Le nombre moyen d’infections au coronavirus est repassé sous la barre des 9000 par jour, avec une moyenne de 8260 cas de Covid-19 détectés quotidiennement lors des sept derniers jours, selon le bilan provisoire de l’Institut de santé publique Sciensano publié mardi.

Le nombre moyen d’infections au coronavirus est passé à 8260 par jour entre le 31 octobre et le 6 novembre (contre une moyenne de 9487 selon les chiffres de lundi). Cela représente une baisse de 46% par rapport à la période de sept jours précédente. Le nombre de contaminations en Belgique s’élève à présent à 503.182 depuis le début de l’épidémie contre 500.789 lundi, soit 2393 cas de plus ce plus de mardi.

Pour rappel, les personnes suspectées d’être contaminées par le Covid-19 mais asymptomatiques, ne sont plus testées pour le moment. Cette stratégie impacte donc le nombre total de cas détectés car l'on pratique moins de tests. L’objectif des autorités est d’à nouveau élargir les tests lors de la deuxième quinzaine de novembre.

Plus d’admissions à l’hôpital en 24 heures, mais une moyenne qui chute

Par ailleurs, il y a eu légèrement plus d’admissions à l’hôpital (437) lors des dernières 24 heures que lors du bilan précédent (405 ce lundi).

Le nombre moyen d’admissions journalières à l’hôpital pour cause de Covid-19 continue, lui, de diminuer de 14%, il s’établit désormais à 574 par jour en moyenne, entre le 31 octobre et le 6 novembre.

Le nombre de personnes hospitalisées s’élève actuellement à 7217 (+4%), dont 1474 patients traités aux soins intensifs. Ces chiffres restent en dessous du pic du 3 novembre (7487), mais il s’agit d’une hausse pour le deuxième jour en suivant après quatre jours de baisse consécutive.

Le Covid-19 a également causé la mort de 13.055 personnes en Belgique. En moyenne, 179 personnes sont décédées chaque jour à cause d’une infection au coronavirus, en hausse de 39% par rapport à la semaine précédente.