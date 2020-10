Coronavirus en Belgique : "C'est bien une deuxième vague", les experts du centre de crise inquiets

Sciensano et le Centre interfédéral de crise covid-19 font le point ce mercredi dans leur traditionnelle conférence de presse sur l’épidémie de coronavirus dans notre pays. Retrouvez le direct à 11h : ►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Une progression "alarmante" Les experts du centre interfédéral covid-19 affichent leur inquiétude quant à l’évolution de l’épidémie dans notre royaume. Yves Van Laethem parle de progression alarmante. Au cours de 7 derniers jours, l’augmentation est de 93% par rapport à la semaine dernière. Le nombre d’infection double à présent tous les 7 jours. "Vendredi 9 octobre, nous avons dépassé le cap des 7000 nouveaux cas de contaminations. Il s’agit du chiffre le plus important que nous ayons atteint jusqu’à présent" (seule la République tchèque compte plus d’infections en Europe pour le moment). Toutes les tranches d’âge sont concernées, mais Y. Van Laethem note qu’un quart des nouvelles contaminations se situe dans la vingtaine. Mais il y a aussi un doublement des infections dans la tranche d’âge entre 30 et 80 ans.

La Belgique en rouge Le bilan par province affiche des nuances de rouge. Les plus fortes hausses sont visibles dans la partie francophone, et notamment dans le Brabant wallon (les chiffres doublent dans "la jeune province" tous les 5 jours). Augmentation forte également en Hainaut et Liège. Le nombre de nouveaux cas le plus important a été diagnostiqué en Région bruxelloise. L’augmentation est moins rapide que dans le reste du pays. Cela peut être dû, selon Yves Van Laethem, a l’application des nouvelles mesures ou à une certaine saturation des centres de testing. 20% des tests pratiqués à Bruxelles sont positifs. Un chiffre jamais atteint auparavant. En Flandre, l’évolution est forte également. Le taux d’infection pourrait rapidement atteindre celui présent actuellement dans le sud du pays. Les hospitalisations augmentent fortement. Une accélération constante et maintenue. Nous franchissons maintenant le cap des 200 admissions par jour (c’était 100 la semaine dernière). "Cela montre la puissance de cette croissance exponentielle. Qui commence lentement, qui monte petit à petit et qui finit par une situation explosive. Le virus est un faux lent qui peut parfois en tromper certains" poursuit le docteur. Au cours des 7 derniers jours 152 admissions sont déclarées en moyenne dans les hôpitaux. Une augmentation de 81% (doublement tous les 8 jours). Toutes les provinces augmentent leurs chiffres d'admissions mais la moitié sont constatées dans la région bruxelloise et dans les provinces de Liège et de Hainaut.

Deuxième vague 1621 patients sont actuellement hospitalisés, dont 281 en soins intensifs. Le nombre de patients en réanimation double tous les 12 jours. La potentialité serait d’atteindre la capacité maximale des 2000 lits de soins intensifs occupés à la mi-novembre, si la tendance se poursuit. "Il faut donc absolument éviter ce scénario". 18 décès sont à déplorer par jour. Ces décès sont essentiellement liés à des patients résidents en maisons de repos. "Il est difficile de ne pas employer le terme de 2e vague", se résigne Y. Van Laethem, qui dit l’employer pour la première fois. Cette deuxième vague est présente dans l’Europe entière. "Ce n’est pas pour cela qu’il faut paniquer. Nous ne sommes pas dans le même cas qu’en mars-avril. Nous connaissons mieux le virus et nous savons ce qu’il faut faire pour le contrôler. Mais il faut le faire". Et l'expert de préconiser un suivi des mesures demandées par les autorités. Et des règles d'or. "Beaucoup d'infections ont lieu dans des cercles privés, et ce sont elles qu'il faut casser à tout prix".

Yves Van Laethem, infectiologue et porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 utilise le terme de deuxième vague

Des décès davantage en hôpitaux Les nouveaux décès (94% de ceux-ci ont eu lieu lors de la première vague) concernent principalement les personnes de plus de 80 ans. La moyenne est de 83 ans. Depuis l'été, le pourcentage des personnes décédées résidents en maisons de repos a diminué. Il est actuellement de 45%. Dans les pays qui nous entourent, ceux qui sont confrontés au plus grand nombre de décès actuellement sont le Royaume-Uni, le Portugal et tout particulièrement l'Espagne.

7360 détections de cas de coronavirus supplémentaires ont été enregistrées en 24 heures ce mercredi 14 octobre, ressort-il de la mise à jour mercredi matin des chiffres communiqués par l’Institut de santé publique Sciensano. Un chiffre énorme pour un mercredi, où l’on recense normalement encore les cas diagnostiqués le week-end : les mercredis précédents, on n’avait ajouté "que" 2088 et 1762 cas. A lire aussi : Coronavirus en Belgique ce 14 octobre : 33 décès supplémentaires, plus de 200 admissions, et plus de 7000 cas en 24 heures En Europe, seule la République tchèque connaît une évolution plus importante.