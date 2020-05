Coronavirus en Belgique : suivez la conférence de presse du centre interfédéral de crise ce lundi 25 mai

Ce lundi à 11 heures a lieu le point presse du centre interfédéral, qui fait désormais le point trois fois par semaine sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Belgique.

L’occasion de voir si la tendance à la baisse des chiffres (cas, décès, hospitalisations) se poursuit et si le déconfinement n’a donc pas eu d’impact négatif sur le contrôle du Covid-19 dans notre pays.

Seule source de légère inquiétude: le taux de reproduction du virus, qui a légèrement remonté, de 0,6 à 0,86. Mais Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de lutte contre le Covid-19, rappelait le 4 mai dernier qu'"il est surtout important que le taux de reproduction reste en dessous de 1, ce qui signifie qu’une personne ne peut pas contaminer plus d’une seule personne ni moins, et que donc l’épidémie est dans une phase d’auto-extinction. Plus [le taux] sera bas, plus la situation sera favorable."