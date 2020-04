Coronavirus en Belgique : au cœur des soins intensifs de Jolimont et Ambroise Paré

Sauf que, quand un patient arrive aux soins intensifs, il y a de fortes chances qu’il n’en ressorte pas vivant. "Quand on doit intuber un patient, c’est toujours un moment particulier. On endort le patient, on lui dit au revoir, mais on ne sait pas si on se reverra", raconte le Professeur Pierre Henin, chef du département des soins intensifs du Groupe Jolimont. Selon une étude citée par Pierre Henin, un patient des soins intensifs sur deux risque de mourir. "Je ne peux pas vous le confirmer pour l’instant, on verra à la fin de l’épidémie, mais on est dans cet ordre de grandeur là", avoue Pierre Henin. Dès le début, les médecins doivent donc annoncer la couleur aux proches, pour qu’ils puissent se préparer.

Ce genre de discussion, le docteur Pierre-Yves Hénin, médecin intensiviste du Groupe Jolimont, commence à les connaître. Puisque les visites sont interdites, ce sont les médecins qui informent les proches des patients atteints de covid-19. Il faut alors trouver l’équilibre entre espoir et réalité. "Le plus difficile, c’est que les familles ont tendance à retenir le positif, même si ce n’est que 5% de mon discours", observe le docteur Henin.

Après le reportage "Dans l’ombre du virus" , les équipes de la cellule investigation de la RTBF sont retournées dans deux hôpitaux, ceux de Jolimont (La Louvière) et Ambroise Paré (Mons) pour voir comment la situation avait évolué. Cette fois, ils sont au cœur des soins intensifs, au chevet des cas les plus critiques.

Des kinés aux soins intensifs

En plus des médecins et infirmiers, d’autres personnes sont au chevet des patients aux soins intensifs. Laetitia Keyen n’est pas là pour intuber le patient, mais pour lui faire faire des exercices. Elle est kinésithérapeute. Elle est là pour deux objectifs principaux : "On fait de la kiné respiratoire, pour s’assurer que le patient s’en sort bien au niveau de la ventilation. Et on travaille aussi sur la motricité et la remise à l’autonomie du patient, pour qu’il sorte des soins intensifs le plus autonome et le plus valide possible", explique-t-elle.

Et puis il y a les travailleurs de l’ombre. Comme Maria Assunta Vinci, technicienne de surface. C’est elle qui est chargée de nettoyer, de désinfecter les salles d’opération et les chambres qui ont accueilli des patients. Tout doit y passer : le lit, les appareillages, les murs, et le sol. Pour elle aussi, les temps sont difficiles : "Déjà en temps normal, c’est dur, mais là il faut faire vraiment très attention. La difficulté a doublé, voire triplé. Quand c’est fini, on est soulagés."

Deux salles, même ambiance

Des bâches d’isolement, des machines dans tous les coins, des hommes et des femmes qui avancent masqués… L’hôpital n’est pas le même, mais l’ambiance n’a pas changé. À Ambroise Paré aussi, les médecins et infirmiers ont énormément de boulot pour soigner les patients qui souffrent du covid-19. Des infirmiers d’autres services sont venus prêter main-forte à leurs collègues des soins intensifs. L’un est dans la chambre d’isolement, l’autre prend des notes et va chercher ce qu’il faut pour soigner le patient.

Mais cela ne suffit pas toujours : durant le tournage, une patiente est décédée sous les yeux de notre équipe. Elle était considérée comme irrécupérable. "Après la réunion entre les médecins et les infirmiers, et après avoir discuté avec la famille, on a décidé de ne pas en faire plus, pour éviter de verser dans l’acharnement thérapeutique", commente le docteur Lionel Haentjens, intensiviste à Ambroise Paré. Ce n’était pas le premier décès dans cet hôpital situé dans la région la plus touchée de Belgique. Et ce ne sera probablement pas le dernier.

