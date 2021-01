Coronavirus en Belgique : au bord du gouffre, le secteur de la nuit appelle à l’aide

Cela fait aujourd’hui plus de 10 mois que la majorité des bars de nuit et discothèques sont fermés. Pour compenser ils n’ont eu que quelques aides forfaitaires, totalement insuffisantes pour payer leurs charges, et leurs dettes explosent. Même ceux qui avaient les reins solides ont du mal à garder la tête hors de l’eau.

C’est le cas notamment de Carl de Moncharline, une personnalité en vue dans le monde de l’événementiel et de la nuit à Bruxelles : cela fait 30 ans qu’il y travaille. Mais aujourd’hui, il n’a plus d’économie, sa maison a même été mise en garantie. Il met en cause ces aides et le fonctionnement à la belge. "Nous avons eu, à Bruxelles, 9000 euros, sur l’ensemble de la pandémie, c’est-à-dire sur plus de six mois de fermeture, et encore, c’est la grande chance d’être à Bruxelles-Ville !, s’insurge-t-il. Les dix-huit autres communes n’ont pas eu ces 2000 de plus. Comment payer avec ça les charges d’une entreprise ? Ce n’est pas possible."

Selon Brussels By Night, une fédération qui regroupe divers clubs et organisations de soirées à Bruxelles, la situation est "dramatique" : les clubs ne devraient pas rouvrir avant septembre 2021. "On parle de dettes qui vont de 150 à 800.000 euros selon les établissements, alerte Lorenzo Serra, porte-parole de la fédération. Le secteur a été baladé de CNS en comités de concertation. Entre-temps, ça fait dix mois et les dettes sont déjà tellement énormes qu’aujourd’hui, n’importe quelle personne qui déciderait de faire marche arrière devra vendre sa maison ou des biens personnels, juste pour rembourser ses dettes…"

Il est donc crucial d’aider le secteur, avec des aides spécifiques et à la taille des sociétés. C’est le cas en Flandre depuis fin décembre… mais pas dans les autres régions. D’autant plus que, sur le volet financier, l’accord avec le secteur bancaire n’a pas été renouvelé au 1er janvier. Le report de paiement des crédits hypothécaires n’est donc actuellement plus possible, pour ce secteur, mais aussi pour les autres.