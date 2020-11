Coronavirus en Belgique : attestation de test ou certificat, les faussaires du Covid surfent sur la deuxième vague

Bruxelles, Paris, les premiers faussaires "Covid" apparaissent sur ce nouveau segment d’activité en partie pour compenser la chute de leurs activités traditionnelles. Moins de déplacements avec le confinement signifient aussi moins de possibilités de réaliser de petits larcins. D’où la tentation de réorienter eux aussi leurs activités pour profiter d’effets d’aubaine. La demande croissante de documents prouvant qu’on n’est pas atteint du Covid dans un marché où l’offre ne parvient pas à suivre, permet à certains d’en profiter.

Faux certificats médicaux et attestations de test à la carte

Le cas le plus récent concerne un jeune délinquant bruxellois interpellé en flagrant délit et déjà connu pour divers petits trafics. Il proposait à la vente via le réseau Snapchat de faux certificats médicaux et de fausses attestations de test Covid (positif ou négatif).

Il a été interpellé par la zone de police de Bruxelles Ixelles alors qu’il tentait de vendre l’un de ces documents, une attestation de test contrefaite, en utilisant le nom d’un médecin généraliste bruxellois. C’est ce médecin qui a découvert qu’on utilisait son nom qui a dénoncé les faits aux autorités. Le faussaire modifiait le certificat d’un laboratoire existant et apposait le nom dudit médecin en qualité de prescripteur.

Prise de risque pour embarquer dans un avion à tout prix

Un scénario analogue s’est déroulé à l’aéroport de Roissy début novembre. Là ce sont sept personnes qui ont été arrêtées alors qu’elles proposaient à la vente de fausses attestations d’un laboratoire permettant aux acheteurs d’embarquer à bord d’un avion. Les prix variaient de 150 à 300 euros. L’enquête a permis la découverte dans les téléphones portables des intéressés de plus de 200 faux certificats négatifs, faits sur place et permettant d’embarquer dans des vols internationaux. L’enquête a démarré après qu’un passager à destination d’un vol pour Addis-Abeba (Ethiopie) se soit présenté avec une fausse attestation de non-contamination par le virus.