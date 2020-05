Coronavirus en Belgique : attention, ces commerces resteront fermés ce lundi 11 mai

Les entreprises reprises ci-dessus ne peuvent pas non plus faire de prestations à domicile.

Les marchés restent interdits

Dans cette nouvelle phase de déconfinement, les marchés ne sont toujours pas autorisés. Une exception existe pour les échoppes d’alimentation dans des zones qui ne disposent pas (ou de peu) d’infrastructures commerciales alimentaires comme les supermarchés. C’est le Bourgmestre qui décide, sur base des besoins dans sa commune, si un marché est nécessaire dans le cadre de la continuité de l’approvisionnement alimentaire.

Une activité ambulante individuelle (alimentaire ou non-alimentaire) peut être exercée à l’endroit habituel, sous réserve de l’autorisation préalable des autorités communales.

Toujours pas de restaurants et de cafés

L’attente pourrait encore être longue pour les établissements relevant des secteurs culturels, festifs, récréatifs, touristiques, sportifs et Horeca qui doivent eux aussi rester fermés. Par contre, la livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés. Les hôtels et appart hôtels peuvent être ouverts, à l’exception de leurs éventuels restaurants, salles de réunion et espaces de loisirs.

Pas question pour une entreprise d’organiser une activité culturelle, festive, récréative, touristique ou sportive.



Certaines infrastructures sportives peuvent rouvrir. Il s’agit de celles nécessaires à l’exercice des activités physiques en plein air n’impliquant pas de contacts physiques. Les vestiaires, douches et cafétérias de ces établissements resteront fermés.

