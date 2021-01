Coronavirus en Belgique : après une semaine pilote, la campagne de vaccination est prête à démarrer ce mardi

Après une semaine pilote de vaccination contre le Covid-19, débutée le 28 décembre, voilà le début officiel ce mardi 5 janvier. Durant cette première phase l’objectif est de vacciner, sur base volontaire, le personnel et les résidents les plus fragiles des maisons de repos et de soins.

Mardi dans la province de Namur, des lots de vaccins seront livrés au CHU Mont Godinne et à l’hôpital Saint-Luc à Bouge (ainsi que le CHR d’Auvelais prochainement). Des hôpitaux qui possèdent le fameux congélateur allant à -80 degrés permettant de conserver les vaccins sont requis pour le stockage.

Ensuite, une entreprise spécialisée dans le transport de médicaments (Medista, jusqu’en mars) acheminera les doses vers les maisons de repos concernées. Ces maisons de repos ont été choisie suite à leur proximité géographique avec les hôpitaux, chargés d’être des "hub", c’est-à-dire des centres de stockage. La marchandise est très fragile, c’est la raison pour laquelle les dix premières maisons de repos namuroises sont proches de ces "hub" à vaccins.

►►► À lire aussi : Coronavirus et enseignement : vers une rentrée des classes sous "code rouge"

A partir de ce mardi, c’est donc environ 87.000 doses de vaccin qui devraient être fournies chaque semaine par Pfizer/BioNTech afin de couvrir cette première phase devant durer normalement trois semaines. Mais cette vaccination comporte deux doses, espacées de 21 jours, il faudra donc attendre mi-février minimum avant de boucler cette première phase.

Ce personnel et les résidents les plus fragiles des maisons de repos et de soins représente entre 150.000 et 200.000 personnes pour lequel le stock de vaccins est déjà constitué.

En effet, la Belgique disposera dans un premier temps de 600.000 doses via la commande gérée par la Commission européenne. Cette première phase permettra de vacciner 300.000 personnes puisque ce vaccin doit être administré à deux reprises avant d’être effectif. Ces premiers vaccins proviennent de la société pharmaceutique Pfizer, dont l’un des sites de production se trouve en Belgique (à Puurs).

Et après cette première phase ?

Après le personnel et les résidents les plus fragiles des maisons de repos et de soins. On vaccinera aussi le personnel soignant de première ligne et le personnel soignant des hôpitaux. Cette vaccination se fera de manière centralisée, notamment en raison du conditionnement en flacons et en raison du dispositif logistique nécessaire à l’acheminement et au stockage des vaccins.

C’est lors de cette "phase 1B" que les stocks de vaccins devraient être plus conséquents (tout comme la production). Cette phase est étalée sur les mois de mars-avril mais sans dates précises encore.

►►► À lire aussi : Coronavirus : l’UE se dit "prête à aider" à accroître la production des vaccins

Ensuite dans la "phase 2" qui se déroulera à partir du mois de mai, on vaccinera les personnes de plus de 65 ans, celles de 45 à 65 ans ayant des facteurs de risques comme le diabète, l’obésité, l’hypertension, des maladies cardiovasculaires ou pulmonaires. On vaccinera aussi ceux qui exercent des fonctions essentielles.

C’est à ce moment que l’approvisionnement devrait être plus large et d’autres vaccins contre le coronavirus, comme celui de Moderna, commercialisés en Belgique.

Une semaine de test concluante

Quelque 700 personnes ont été vaccinées sur base volontaire dans les maisons de repos en Belgique durant la semaine de phase test du 28 décembre au 1er janvier. Après un premier essai symbolique dans trois maisons de repos et de soins (Mons, Bruxelles, Puers-Saint-Armand), un second test a eu lieu mercredi dans quatre maisons de repos et de soins du Brabant flamand, à Rotselaar, Binkom, Wezembeek-Oppem et Louvain.