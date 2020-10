Coronavirus en Belgique : à quoi les (longues) vacances de Toussaint vont-elles ressembler ?

"À nouveau, on déconseille aux grands-parents le gardiennage de petits enfants. Pour moi, c’est déconseillé sauf quand on ne sait vraiment pas faire autrement. Il est difficile de croire que les adultes garderont leur masque toute la journée et qu’ils n’auront pas de contacts rapprochés. La baby-sitter, c’est peut-être une solution. Théoriquement, elle est à la maison quand vous n’y êtes pas et part quand vous arrivez. Elle remplace le gardiennage fait à l’école. Sinon, il faudra malheureusement être créatif avec les jours de congé" estime Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus.

Nombreux sont les parents qui ne prennent pas de vacances en cette période et qui comptent généralement sur une aide de la famille. Pourtant, vu l’état sanitaire, il faut revenir à des règles de prudence.

Si l’Horeca est fermé et qu’un couvre-feu national a été décrété, il reste néanmoins possible de réaliser des activités en journée si vous avez pris congé. Cocooning à la maison, balades au cœur des couleurs automnales, visites aux musées.

"Pour l’instant, les réservations sont 50% inférieures par rapport à une semaine de Toussaint classique. Cela peut évidemment évoluer. On remarque que c’est vraiment l’année du "Last Minute" puisque les décisions changent toutes les semaines", commente Sarah Saucin, porte-parole de Tui Belgique. "En avion, nous allons desservir plusieurs zones orange comme les îles Canaries qui ont généralement beaucoup de succès à cette période de l’année mais aussi les îles grecques de Rhodes et la Crète", ajoute-t-elle.

Des gîtes près de chez vous

Pour les vacances en voiture, l’Ardenne a du succès. Les départs ont lieu par bulle ou foyer là où on est sûr de pouvoir partir. Le taux d’occupation des gîtes wallons est élevé. Mais visiblement, il reste encore des possibilités. Une page Facebook a été créée pour mettre en contact des propriétaires et vacanciers pour du "Last Minute".