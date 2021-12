Coronavirus en Belgique : à la veille de leur fermeture, les cinémas font le plein

Dimanche, les cinémas et salles de spectacle fermeront officiellement en Belgique. Il ne reste donc plus beaucoup de temps pour aller dans les salles obscures… qui ont vu leur affluence exploser ce samedi. Certains cinémas ont misé sur des blockbusters pour attirer les foules, dont "Spider-Man : No way home", qui est sorti il y a 10 jours dans notre pays. Au Kinepolis de Bruxelles, 20 salles sur les 28 du complexe étaient réservées pour diffuser le film produit par Marvel. A la mi-journée, beaucoup de séances affichaient déjà complet, tout comme à l’UGC De Brouckère.

Plusieurs cinémas ont d’ores et déjà annoncé qu’ils continueraient à fonctionner, comme le Vendôme et le Palace à Bruxelles ou d’autres en Wallonie et en Flandre. En revanche, les grands groupes fermeront leurs portes, comme le Stockel à Woluwe-Saint-Pierre, qui a également choisi de diffuser "Spider-Man". "C’est pour encourager le secteur culturel, témoigne une spectatrice venue ce samedi. C’était un imprévu, c’est surprenant."