Coronavirus en Belgique : 99 nouvelles contaminations et 5 décès à déplorer ce 26 juin, il faut rester "prudent"

Désormais du mardi au samedi (et non plus tous les jours), nous publions les chiffres liés à la pandémie du coronavirus en Belgique afin d’en suivre l’évolution. En Belgique, la diminution des courbes de la propagation du virus se poursuit, selon Sciensano. C’est la raison pour laquelle l’institut Sciensano modifie la récolte des chiffres liés à la pandémie. "Désormais, l’accent sera mis sur l’évolution des tendances, et non plus sur les chiffres journaliers", explique Sciensano.

Au cours du dernier bilan on comptabilisait un total de 9726 décès. On en compte 9731 ce vendredi, soit une augmentation de 5 décès par rapport au dernier bilan. Sciensano parle d’une une moyenne de 8 décès journaliers durant la dernière période de sept jours.

La veille on déplorait 61.007 contaminations à travers le pays. Ce vendredi on en dénombre 61.106 soit 99 nouvelles contaminations par rapport au précédent bilan. Sciensano parle d’une moyenne de 94 contaminations journalière sur une période de sept jours.

Par ailleurs, on dénombre un total de 17.707 admissions à l'hôpital ce vendredi. Soit une augmentation de 19 hospitalisations par rapport au dernier bilan publié par Sciensano.

Le taux de reproduction de l'épidémie est de 0,89.

Diminution lente, restons prudents

Par ailleurs, les vendredis l’institut Sciensano diffuse une analyse hebdomadaire de la situation de l’épidémie dans le pays. Ce vendredi, Sciensano se veut prudent. Si certes les chiffres continuent de diminuer, la diminution reste relativement lente. "La semaine dernière, 89 nouvelles infections en moyenne par jour ont été rapportées. C’est une baisse de 6% par rapport à la semaine précédente (94 nouvelles infections en moyenne par jour). Au cours de la même période, le nombre moyen de décès journaliers a également baissé de 8 à 7 (-18%). Le nombre de nouvelles hospitalisations pour le COVID-19 a diminué la semaine dernière pour atteindre une moyenne de 15 par jour, comparé à 18 par jour une semaine auparavant (-15%)", indique Sciensano dans son bilan hebdomadaire.