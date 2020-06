Coronavirus en Belgique : 8 décès rapportés ce samedi 13 juin, 99 nouveaux cas

Comme chaque jour depuis le début de l’épidémie de covid-19, le centre interfédéral de crise publie les chiffres des nouveaux cas et décès rapportés ce samedi. Bien qu’il n’y ait plus de conférence de presse, les données sont toujours disponibles via Sciensano et le site centredecrise.be.

Voici les chiffres de ce samedi 13 juin :