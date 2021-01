Coronavirus en Belgique: 5% des contaminations sont dues au retour de vacances

Ce vendredi 8 janvier à 11h, le Centre de crise national en charge du suivi de l’évolution de l’épidémie Covid-19 en Belgique tient comme à son habitude une conférence de presse. Au programme : la présentation détaillée des chiffres à jour liés à la situation sanitaire et les dernières recommandations à la population des autorités publiques.

Sur les chiffres consolidés, le nombre moyen d’infections au coronavirus est ainsi passé à 1664 par jour entre le 29 décembre et le 4 janvier, indique vendredi l’Institut de santé publique Sciensano dans son bulletin épidémiologique quotidien. Cela représente une diminution de 2% par rapport à la période de sept jours précédente, mais c’est en fait une hausse par rapport aux jours précédents. Cette moyenne sur 7 jours était de 1588 cas par jour lundi 4 janvier, de 1581 cas quotidiens mardi, 1580 cas par jour ce mercredi et de 1620,4 cas ce jeudi. Cette courbe s’est donc aplati ces derniers jours, et elle est doucement en train de remonter.

Le nombre d'hospitalisations et de morts liés au covid-19 diminuent donc. "Globalement, nous avons l'impression que vous avez bien géré pendant les vacances de Noël," commente Yves Van Laethem, porte-parole du Centre de crise coronavirus

5% des contaminations sont dues au retour de vacances

Selon des statistiques récoltés, les Belges sont restés à la maison les 31 décembre et 1 janvier plus que d'habitude: respectivement 21 et 28% par rapport à l'année dernière. "Les chiffres en Belgique montrent que nous sommes restés plus chez nous qu’aux Pays-Bas et en France et un peu moins qu'en Allemagne et au Royaume-Uni."

Le nombre d’infections ne diminue pratiquement plus, on pourrait même avoir une légère augmentation dans les prochains jours, ajoute Yves Van Laethem: "Le nombre de tests a été fortement modifié : pendant les vacances de Noël, relativement peu de tests ont été effectués. Au retour, le nombre de test s'est intensifié, entre autres sur les voyageurs rentrés de vacances."

Au total, 5% des contaminations sont dus aux voyageurs de retour de vacances, alors que ce chiffre oscillait entre 1 et 2 % pendant les vacances.

Parmi les tests effectués 3,7% de ces tests sont positifs, mais le taux d'infection varie en fonction des pays entre 2 et 12%.