Coronavirus en Belgique : 4,5 millions de doses de vaccin attendues en juin, un record

"Depuis hier, un adulte sur deux a reçu sa première dose de vaccin", s'est plu à rappeler Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du Centre interfédéral de crise ce mardi matin. "Et un adulte sur 4 a reçu les deux doses. C’est la bouteille à moitié pleine" pour le porte-parole du Centre de crise qui a par ailleurs rappelé la nécessité du schéma de vaccination complet pour faire face au Covid-19.

Pas question pour autant de jeter les mesures d'hygiène à la poubelle : le porte-parole du Centre de crise a également rappelé leur importance ainsi que celle des gestes barrières : "On recevra probablement plus de personnes chez soi dans les jours à venir. Il faut penser aux non vaccinés et à notre action pour diminuer le risque de transmission virale." Autrement dit, les règles ne vont pas disparaître du jour au lendemain même si l’évolution est favorable. "On est en train de sortir de la crise mais on n’est pas encore de l’autre côté de la porte qui fermera cette page de notre histoire", a rappelé Yves Van Laethem.