Coronavirus en Belgique : 2e vague et reconfinement ? Les experts veulent s'y préparer

Le déconfinement n’est même pas encore arrivé que le GEES (groupe d’experts sur le reconfinement) réfléchit déjà… à un plan de reconfinement. Samedi, la présidente du groupe d’experts Erika Vlieghe affirme qu’un rebond de la maladie viendra. "Toute la question est de savoir quelle sera son ampleur, explique-t-elle dans les colonnes du journal Le Soir. Il ne faut pas forcément l’attendre pour l’automne, il pourrait aussi survenir pendant l’été. Ce sera notre tâche d’être vigilants et de freiner l’enthousiasme de rouvrir la société trop rapidement. On a vu à quoi la première vague ressemblait. Il faut être préparés pour une deuxième, même si on va essayer de ne pas en arriver là."

Yves Van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre et porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, confirme qu’un deuxième confinement pourrait être envisagé. "Si les choses redémarrent fort, un confinement et des mesures bien plus drastiques à la chinoise sont possibles", prévient-il dans les journaux du groupe Sudpresse. "Je pense que, si les gens voient à nouveau une hausse de décès et les hôpitaux qui se remplissent, ils respecteront les nouvelles mesures."

Un plan de renforcement des lits Covid-19 dans les hôpitaux

Erika Vlieghe tempère toutefois : "Un rebond n’arrivera pas d’un jour à l’autre : on le verra venir. Il est aussi possible qu’il y ait un rebond à un endroit précis, qui nécessitera une approche spécifique." Mais dans tous les cas, un reconfinement n’est pas à exclure, comme au Japon ou à Taïwan.

Cette annonce fait écho à une circulaire envoyée aux hôpitaux ces derniers jours, pour les préparer à une potentielle "deuxième vague" de l’épidémie de covid-19. Le risque existe et les établissements, qui doivent progressivement reprendre leurs activités hors-covid, doivent être prêts à accueillir de nouveaux patients en cas de redémarrage. Selon la circulaire, les hôpitaux devront agir en 3 phases : d’abord réserver au moins un lit sur quatre en soins intensifs aux patients covid, ainsi que créer 25% de lits supplémentaires, pouvant être activés en permanence sous 48h, puis doubler, voire tripler ces mesures, une semaine plus tard.