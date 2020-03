Coronavirus en Belgique: 172 nouveaux cas confirmés, 1058 au total

172 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été rapportés au cours des dernières 24h : 80 cas (46%) en Flandre, 68 (40%) en Wallonie et 17 cas (10%) à Bruxelles. Sciensano ne dipose pas des informations de localisation pour sept cas. Depuis le début de la pandémie, 1058 cas d’infections au coronavirus ont été détectés selon le SPF Santé publique.

►►► Toutes nos infos sur le coronavirus

Un nouveau décès est à déplorer, il s'agit d'un homme de 88 ans. La Belgique compte cinq décès au total dus au coronavirus.

►►► A lire aussi: Coronavirus en Belgique : les chiffres du nombre de personnes hospitalisées (infographie)

Le SPF constate également une augmentation des patients hospitalisés. Au total, 252 patients sont hospitalisés, 53 se trouvent aux soins intensifs et 31 ont besoin d'assistance respiratoire tandis qu'une personne nécessite une assistance respiratoire et cardiaque. La plupart sont des personnes âgées entre 70 et 90 ans, mais des cas plus jeunes ont également été hospitalisés. "Il y a des zones, où il y a plus de cas. On constate en effet un peu moins de cas en Wallonie et à Bruxelles. Cela est dû à la densité de population en Région wallonne, par exemple. Mais il existe néanmoins un foyer dans le Hainaut; nous y sommes très attentifs", explique à l'agence Belga Emmanuel André, microbiologiste, professeur de médecine à la KU Leuven.

"Nous constatons une augmentation du nombre de cas sur notre territoire, qui s’accentuera encore dans les prochains jours. Nous vous rappelons qu’il est très important de rester chez soi dès que l’on est malade (fièvre, toux, problèmes respiratoires, …) et de contacter directement son médecin traitant. Nous vous conseillons également de suivre les recommandations, afin que chacun puisse aider à ralentir la progression de l’épidémie et de protéger les personnes sensibles", note Sciensano.